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烏克蘭商機3／已提前啟動戰後重建布局！台灣展現優勢 鏈結歐洲市場

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／烏克蘭專題報導

俄烏戰爭尚未結束，但烏克蘭已提前啟動戰後重建布局。外貿協會董事長黃志芳表示，重建已不再只是道路、橋梁等基礎建設修復，而是擴大至能源、智慧城市、醫療科技、無人機及製造供應鏈全面升級，未來十年可望成為全球規模最大的產業合作計畫之一。

對擁有ICT、電子製造以及供應鏈整合優勢的台灣而言，這不只是重建商機，更是切入歐洲供應鏈的重要契機。

烏克蘭利沃夫市政府投資專案處處長Andrii Pavliv表示，戰爭期間政府思考的不只是生存，更同步規劃戰後發展。重建不只是恢復城市樣貌，更涵蓋醫療體系、公共服務及產業能力重建。由於長期戰事造成大量傷患及復健需求，智慧醫療、醫療器材、復健設備及數位健康平台，已成為最迫切的投資方向。

除了醫療之外，軍工與無人機產業也快速發展。戰爭促使烏克蘭建立完整無人機生態系，相關技術更逐步導入物流、巡檢等民生應用，形成國防與產業升級並進的新模式。

黃志芳指出，兩年前貿協赴波蘭考察時，市場關注的仍是基礎建設修復，台灣企業切入空間有限；如今重建需求已轉向能源、智慧製造、醫療科技及無人機供應鏈，與台灣產業優勢高度契合。他認為，能源設備、智慧製造、無人機及醫療科技將是台灣最具機會參與的四大領域，不僅能滿足烏克蘭需求，更有望藉此布局歐洲市場。

不過，企業直接赴烏布局仍面臨交通不便、通關程序、安全風險及簽證審查等挑戰。烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak表示，目前仍有不少外資企業維持正常營運，政府也持續改善投資環境，希望吸引更多台灣企業參與重建。

歐洲 俄烏戰爭 供應鏈 烏克蘭 台灣 外貿協會 黃志芳

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