日美聯手買進日圓…日銀秋季升息預期升溫 市場焦點轉向9月決策

日本銀行可能在秋季再度升息，金融市場相關預期升溫。日本政府與日銀7月底出手買進日圓後，美國也罕見加入干預，兩國時隔28年再次聯手阻止日圓貶值。隨著匯率干預暫時壓制日圓空頭，市場焦點正從「政府何時再度干預」轉向「日銀何時升息」。

市場目前高度關注9月日銀貨幣政策會議。分析認為，如果日銀無法明確釋放進一步升息訊號，日美利差造成的結構性日圓賣壓仍可能捲土重來。

●日美28年來首度聯手買進日圓

TBS報導，7月30日，日本政府與日本銀行選在貨幣政策會議第一天晚間，市場參與者相對鬆懈之際，以「突襲」方式進場干預匯市。原本一度逼近1美元兌164日圓的匯率，在干預後迅速升至157日圓區間。

4月底至5月期間，日本曾實施規模達11.7兆日圓的匯率干預。當時財務省財務官三村淳曾向市場發出訊號；但這一次，日本政府完全排除事前預告，直接投入真金白銀進場。

然而，真正令人意外的事情，發生在隔天。

7月31日深夜至8月1日凌晨，日本與美國進行協調干預買進日圓，這是兩國自1998年6月以來，時隔28年再度為阻止日圓貶值共同進場，日圓一度升至155日圓區間。

事前並非毫無徵兆。就在前一天，美方已經進行被視為匯率干預準備階段的「詢價」（rate check）。

日本財務大臣片山皋月8月3日正式宣布日美實施協調干預，並強調未來「也不會對進一步的協調干預有所猶豫」。財務官三村淳更將此次行動形容為「日美貨幣同盟的完成形」。

這場睽違28年、以突襲方式進行的協調干預，成功遏制投機資金持續增加單方面做空日圓部位。但大型證券公司策略師指出，這種方式終究只能「爭取時間」，很難單靠政府買進日圓，從根本上扭轉長期貶值壓力。原因在於，匯率背後仍存在巨大的日美利差。

●匯率要真正反轉 關鍵仍是日銀升息

日本政府即使動用龐大資金買進日圓，只要日本銀行沒有明確展現進一步升息的政策路線，就很難徹底消除基於利差而形成的結構性「賣日圓、買美元」壓力。因此，市場認為下一步的關鍵已不再是財務省，而是日銀。

若日銀進一步升息，縮小日美利差，不僅有助於支撐日圓，也可能削弱投機資金持續建立「賣日圓、買美元」部位的誘因。相反地，如果日銀遲遲不升息，即使日美協調干預一度讓日圓大幅反彈，隨著干預效果逐漸消退，匯率仍可能重新走貶。

1998年日美協調干預時，也曾出現日圓短時間急速升值，但之後又重新遭到貶值壓力推回去的歷史。

●美國罕見表態 支持日本採取貨幣措施

值得注意的是，這次要求日本從貨幣政策著手抑制日圓貶值的不只有市場，美國財政部長貝森特（ScottBessent）也公開表示，匯率干預雖然可以向市場傳遞訊號，但最終決定匯率的仍是「政策與基本面」。

他並表示，美方「強烈支持」日本採取貨幣政策措施，修正日圓過度貶值。這番表態被市場解讀為美國實際上支持日銀進一步升息。

美國之所以罕見介入日本的日圓保衛戰，除了川普政府希望修正美元過度升值之外，另一項重要原因是警戒「源自日本的利率上升衝擊」。

日本受到日圓貶值、原油價格上漲以及財政擴張疑慮影響，長期利率已升至2%後半。儘管與其他國家相比仍屬低水準，但長期以來，日本的低利率一直扮演全球收益率體系的「錨」。如今日本長期利率突然跳升，也對美國長期利率形成上行壓力。

對美國而言，美債殖利率上升將推高房貸利率與企業融資成本，可能進一步打擊景氣。因此，抑制日圓過度貶值、降低日本國內通膨及利率急升壓力，也符合美方利益。

●高市政府反對升息的空間縮小

日銀是否升息的另一項焦點，在於日本首相高市早苗政府的態度。高市重視的積極財政、食品消費稅減稅、成長型投資及增加防衛支出等政策，都可能擴大政府財政負擔。

今年1月，高市宣布解散眾議院、提出食品消費稅減稅競選承諾後，市場一度擔心日本在缺乏替代財源的情況下財政惡化，導致日本長期利率上升，並波及美國債券市場。

據日本政府相關人士透露，當時貝森特就曾向日本財務大臣片山皋月表達強烈憂慮，要求日方採取因應措施。

日本政府與日銀4月底至5月初曾單獨投入11.7兆日圓干預匯市，但效果並未持久。日美也因此逐漸認識到單獨干預的極限，開始針對協調干預展開具體討論。

如今美國不僅親自加入買進日圓，更公開支持日本採取貨幣政策措施，讓高市政府的政治空間進一步縮小。

一名財務省高層分析，「如果美國和市場都把外圍條件封死，高市首相恐怕也無法反對日本銀行升息。」

如果日本政府強烈反對升息，不僅可能重新刺激日圓賣壓，也等於與已經出手協助日本穩定匯率的美國唱反調。

●9月日銀會議成關鍵

日美28年來首度聯手買進日圓，已成功讓市場意識到繼續大舉做空日圓的政策風險，但協調干預並沒有消除日圓貶值的根本原因。

日本仍面臨食品消費稅減稅、成長投資、防衛支出增加等財政擴張壓力；另一方面，只要日美利差維持高檔，日圓仍可能承受結構性的賣出壓力。因此，日美協調干預更像是為日本爭取政策調整的時間。市場已開始加速反映日銀秋季升息的可能性。

日本能否趁「協調干預」效果尚未消退，靈活調整財政與貨幣政策，是匯市能否真正扭轉方向的關鍵。9月的日銀貨幣政策決定會議，將是下一個受市場矚目的時間點。