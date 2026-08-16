烏克蘭商機1／戰火燒出五大商機 第二大城肩負國防與經濟重任

防空警報偶爾劃破天空，但記者跟著台商走在烏克蘭主要城市的街道，看見電車依舊準時穿梭，咖啡館裡坐滿工作中的年輕人，孩子背著書包走進校園，路口的紅綠燈依舊規律變換。若不是街頭偶爾可見遭飛彈波及後修復中的建築，很難想像，這裡是仍處於戰火中的烏克蘭。

俄烏戰火之下，雖然身體傷殘仍勉力正常生活的利沃夫市民眾。記者邱馨儀／攝影 周明德

台商近日跟著外貿協會訪問團，來到烏克蘭第二大城利沃夫市（Lviv），這裡戰爭的氛圍雖不如基輔濃厚，但卻是該國積極發展科技、軍工的大城，承擔國防與經濟發展的雙層重任，或者這也正是台灣能幫忙的地方。

距離前線數百公里的西部城市利沃夫，沒有因戰爭停下腳步，反而在四年多戰火中，蛻變為烏克蘭最重要的科技與國防創新基地。

軍事科技 快速發展

「戰爭已經成為生活的一部分。」利沃夫市長Andriy Sadovyy坦言，俄國飛彈仍不時襲擊城市，但市民沒有因此停下生活，孩子照常上學、企業持續營運，政府則一邊重建、一邊升級城市基礎建設，交通號誌也建立備援供電系統，即使停電也能正常運作。

俄烏戰火之下，雖然身體傷殘仍勉力正常生活的利沃夫市民眾。記者邱馨儀／攝影 周明德

走進利沃夫IT聚落（Lviv IT Cluster），幾乎感受不到戰區的緊張氣氛。辦公室裡，工程師緊盯螢幕撰寫程式、與海外客戶開會，一切看似和平時期無異。但在這些電腦螢幕後方，許多技術正快速轉向無人機、人工智慧、反無人機系統及國防軟體開發，成為烏克蘭另一條看不見的戰線。

Sadovyy表示，戰前利沃夫市已經聚集約4萬名科技人才，是烏克蘭重要的IT重鎮。戰爭爆發後，大批原本從事軟體服務的企業快速投入國防科技，形成Defense Cluster，讓原本的資訊科技能力直接轉化為國防戰力。

如今，Lviv IT Cluster已串聯超過300家科技公司、逾10萬名專業人才，不只是烏克蘭最大的科技產業協會，也成支撐戰時科技產業重要平台。

IT業重鎮 人才匯聚

「最大的敵人，不只是飛彈，而是停電。」Lviv IT Cluster執行長Sviatoslav Kavetskyi說，戰爭初期最困擾企業的是電力中斷，但幾年下來，企業早已建立完整備援機制。如今，多數辦公室都配置發電機、UPS不斷電系統、大型儲能設備及行動電源，即使電網遭攻擊，工程師仍可轉往地下避難所、住家或其他安全地點工作，整體營運受影響已不到5%。

除了電力，通訊也做好準備。Starlink衛星網路成為企業生命線。從戰爭初期支援軍方，到如今廣泛應用於企業與科技業，即使基地台受損，多數企業仍維持約95%的工作效率，跨國協作、軟體開發等幾乎不中斷。這種高度韌性，讓烏克蘭科技業在戰火中仍持續成長。

利沃夫街頭仍可聽見警報聲，但更多的是城市持續運轉的節奏，在危機中建立具韌性的科技生態系。對利沃夫而言，戰爭不僅考驗生存，更是場產業重組。從IT重鎮到國防科技中心，從軟體外包到AI、無人機與軍工創新，這座城市正以科技回應戰火，希望吸引更多國際企業加入生態系。提前布局戰後重建與下一波全球國防科技產業的新商機。