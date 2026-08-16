聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭商機1／戰火燒出五大商機 第二大城肩負國防與經濟重任

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／烏克蘭專題報導
戰火燒出烏克蘭五大商機。圖為烏克蘭軍人手持偵察無人機。(路透)
戰火燒出烏克蘭五大商機。圖為烏克蘭軍人手持偵察無人機。(路透)

防空警報偶爾劃破天空，但記者跟著台商走在烏克蘭主要城市的街道，看見電車依舊準時穿梭，咖啡館裡坐滿工作中的年輕人，孩子背著書包走進校園，路口的紅綠燈依舊規律變換。若不是街頭偶爾可見遭飛彈波及後修復中的建築，很難想像，這裡是仍處於戰火中的烏克蘭。

俄烏戰火之下，雖然身體傷殘仍勉力正常生活的利沃夫市民眾。記者邱馨儀／攝影 周明德
俄烏戰火之下，雖然身體傷殘仍勉力正常生活的利沃夫市民眾。記者邱馨儀／攝影 周明德

台商近日跟著外貿協會訪問團，來到烏克蘭第二大城利沃夫市（Lviv），這裡戰爭的氛圍雖不如基輔濃厚，但卻是該國積極發展科技、軍工的大城，承擔國防與經濟發展的雙層重任，或者這也正是台灣能幫忙的地方。

距離前線數百公里的西部城市利沃夫，沒有因戰爭停下腳步，反而在四年多戰火中，蛻變為烏克蘭最重要的科技與國防創新基地。

軍事科技 快速發展

「戰爭已經成為生活的一部分。」利沃夫市長Andriy Sadovyy坦言，俄國飛彈仍不時襲擊城市，但市民沒有因此停下生活，孩子照常上學、企業持續營運，政府則一邊重建、一邊升級城市基礎建設，交通號誌也建立備援供電系統，即使停電也能正常運作。

俄烏戰火之下，雖然身體傷殘仍勉力正常生活的利沃夫市民眾。記者邱馨儀／攝影 周明德
俄烏戰火之下，雖然身體傷殘仍勉力正常生活的利沃夫市民眾。記者邱馨儀／攝影 周明德

走進利沃夫IT聚落（Lviv IT Cluster），幾乎感受不到戰區的緊張氣氛。辦公室裡，工程師緊盯螢幕撰寫程式、與海外客戶開會，一切看似和平時期無異。但在這些電腦螢幕後方，許多技術正快速轉向無人機、人工智慧、反無人機系統及國防軟體開發，成為烏克蘭另一條看不見的戰線。

Sadovyy表示，戰前利沃夫市已經聚集約4萬名科技人才，是烏克蘭重要的IT重鎮。戰爭爆發後，大批原本從事軟體服務的企業快速投入國防科技，形成Defense Cluster，讓原本的資訊科技能力直接轉化為國防戰力。

如今，Lviv IT Cluster已串聯超過300家科技公司、逾10萬名專業人才，不只是烏克蘭最大的科技產業協會，也成支撐戰時科技產業重要平台。

IT業重鎮 人才匯聚

「最大的敵人，不只是飛彈，而是停電。」Lviv IT Cluster執行長Sviatoslav Kavetskyi說，戰爭初期最困擾企業的是電力中斷，但幾年下來，企業早已建立完整備援機制。如今，多數辦公室都配置發電機、UPS不斷電系統、大型儲能設備及行動電源，即使電網遭攻擊，工程師仍可轉往地下避難所、住家或其他安全地點工作，整體營運受影響已不到5%。

除了電力，通訊也做好準備。Starlink衛星網路成為企業生命線。從戰爭初期支援軍方，到如今廣泛應用於企業與科技業，即使基地台受損，多數企業仍維持約95%的工作效率，跨國協作、軟體開發等幾乎不中斷。這種高度韌性，讓烏克蘭科技業在戰火中仍持續成長。

利沃夫街頭仍可聽見警報聲，但更多的是城市持續運轉的節奏，在危機中建立具韌性的科技生態系。對利沃夫而言，戰爭不僅考驗生存，更是場產業重組。從IT重鎮到國防科技中心，從軟體外包到AI、無人機與軍工創新，這座城市正以科技回應戰火，希望吸引更多國際企業加入生態系。提前布局戰後重建與下一波全球國防科技產業的新商機。

烏克蘭 俄國 基輔 國防

延伸閱讀

盤點烏克蘭的「戰場創意」 如何靠新科技反守為攻

昔與普亭私交…俄反戰人士踏上流亡路 稱政治紅線已然位移

周陽山／普亭的抉擇與俄烏的國運

無人機套件上看1萬美元！神基卡位歐美國防工業 融程攜韓廠造無人船

相關新聞

消費數據意外下滑 美股四大指數走跌…本周盯零售業財報

美國消費數據意外下滑，美國股市14日從歷史高點回落。未來一周須關注零售業者陸續公布的業績，是否透露美國經濟可能比預期弱的跡象。至於半導體股能否續漲，則須觀察輝達（NVIDIA）月底發布的財報能否支撐目前的偏高價位。

美中AI賽 華府要求「選邊站」擬告知數十個國家

美國正準備要求數十個國家，若加入由中國大陸主導的「世界人工智慧合作組織」，將被排除在由美方主導的人工智慧（AI）聯盟「矽盛世」（Pax Silica）外。

川普反對蘋果買陸製記憶體 盧特尼克：已明確表達立場

美國商務部長盧特尼克明確表示，川普政府不希望蘋果（Apple）採購中國大陸記憶體晶片，但因全球供應嚴重吃緊，蘋果恐怕仍不得不這麼做。

13F報告出爐 台積電ADR籌碼大換手！機構法人對產業看法分歧

機構法人在14日最後期限前依規定向美國證管會（SEC）呈交第2季13F持股報告，大致可看出市場買賣力道呈現拉鋸，對產業未來缺乏明顯共識，其中台積電多空分歧，獲Third Point大幅增持，軟銀、老虎全球基金降低持股。

SpaceX 躍輝達第二大持股

輝達（NVIDIA）14日公布，截至第2季底，持有馬斯克旗下SpaceX股票價值約210億美元。

波克夏加碼Alphabet股票

波克夏公司在執行長亞伯掌舵下，第2季增持Google母公司Alphabet股票，也加碼買進住宅建商股及航空股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。