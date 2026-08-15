耶誕節前視訊裁員900人…CEO如今也被炒魷魚 公司市值80億美元剩3億

美國線上房貸公司Better Home & Finance執行長賈格（Vishal Garg）在2021年耶誕節前夕，透過Zoom視訊裁掉900名員工，當時引起輿論撻伐。結果，上周賈格自己也被董事會開除了，而他覺得很委屈。

CNN Business報導，賈格表示，他在8月3日被炒魷魚，但覺得董事會做了錯誤的決定，畢竟是他一手帶領公司創造顛峰。

在賈格掌舵下，Better曾享有風光時刻，但近幾年也風波不斷。新冠肺炎疫情曾激出一波房貸再融資榮景，當時抵押房貸利率不到3%，讓公司市值飆上80億美元。但如今，隨著再融資業務內爆，房貸利率又升到直逼7%，這家人工智慧（AI）房貸公司的市值已掉到只剩3億美元。

再加上賈格2021年在耶誕前夕狠心透過Zoom宣布裁員的公關災難、一樁吹哨者訴訟（後來撤訴）、美國證管會調查（最後不了了之）、2023年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市後股價崩跌93%，以及連年虧損，賈格執行長位子能持續這麼久，其實已堪稱奇蹟。

賈格坦承，當年透過Zoom視訊裁員確實讓公司形象嚴重受損，他明白這個錯誤會如影隨形一直糾纏著他。但就自己遭到免職而論，他認為董事會做了錯誤的決定。

賈格表示，卸下執行長職務（但仍留任董事）後，許多驚恐的投資人請他設法回鍋重掌兵符。身為Better創辦人的賈格表示，他自己的和一群早期投資人持有的B股，賦予他特別投票權，有信心可贏回執行長寶座。

在賈格離職消息宣布前，Better股價今年跌幅已超過16%。新執行長路易斯上任後，Better股價進一步狂跌45%。