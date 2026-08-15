台積電ADR陷多空分歧 下周開盤前先回顧這五件國際大事

美國大型機構第2季在大型科技股、半導體及AI基礎建設業者之間大幅換股。台積電ADR同時獲Third Point加碼，卻遭軟銀及老虎全球減持，顯示市場仍看好AI長期需求，但對股價漲幅、持股集中及槓桿風險的疑慮升高。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 台積電Q2陷多空分歧

Third Point第2季大幅增加台積電ADR，同時全數出清輝達、博通、科磊、科林研發及VanEck半導體ETF，顯示這家基金並非全面看淡晶片業，而是把資金從先前漲幅較大的美國半導體股轉向台積電等標的。

相較之下，軟銀大幅減持台積電ADR 72%，持股從198.5萬股降至56.5萬股，市值從6.71億美元降至2.7億美元。老虎全球基金也減持台積電，同時削減微軟、輝達、Meta及Alphabet，卻增持英特爾。

2. SpaceX成輝達第二大持股 第2季底市值210億美元

輝達（NVIDIA）周五公布，截至第2季底，持有馬斯克旗下SpaceX股票價值約210億美元。

輝達向美國證券管理委員會（SEC）申報，持有SpaceX約1.228億股A股。SpaceX今年6月掛牌上市，第2季底股價為170.86美元，使輝達持股市值達約210億美元，是輝達僅次於英特爾的第二大持股。

FactSet資料顯示，輝達是SpaceX第六大股東。CNBC引述知情人士指出，輝達持有的SpaceX股份，源自今年1月參與xAI規模200億美元的募資，當時輝達投入100億美元。SpaceX隨後於2月以1.25兆美元收購xAI，使輝達轉而持有SpaceX股份。

3. 蘋果評估採用大陸記憶體解供應荒 川普政府明確表態反對

美國商務部長盧特尼克明確表示，川普政府不希望蘋果（Apple）採購大陸記憶體晶片，但因全球供應嚴重吃緊，蘋果恐怕仍不得不把這麼做。

盧特尼克日前參訪蘋果位於休士頓的製造設施後接受華爾街日報訪問時說：「川普政府不贊成這麼做。」他表示，記憶體問題「必須另想辦法解決，但不能是讓美國一流企業採用中國大陸製造的記憶體。」記者詢問是否已向蘋果表明這項立場，盧特尼克回答：「說得很明白。」

4. 美國消費轉弱 美股自歷史高點回落 半導體後市聚焦月底輝達財報

美國消費數據意外轉弱，美國股市周五從歷史高點回落。企業獲利和AI支出仍是未來主要支撐，半導體股能否續漲，則須觀察輝達（NVIDIA）財報能否支撐目前的偏高價位。

道瓊工業指數周五下跌約108點，跌幅0.2%；標普500指數下跌0.2%，前一天才創下歷史新高；那斯達克綜合指數下跌0.3%。美股本周漲跌互見。標普500指數上漲0.4%，連續三周收紅，寫下5月以來最長周線漲勢；那斯達克上漲0.1%，道瓊則下跌0.6%。

費城半導體指數周五跌0.3%，台積電ADR跌近1%，周線各漲0.5%和1.5%。 應用材料（Applied Material）第3季營收和淨利均較去年同期成長，股價仍大跌5%，可見AI和晶片設備類股目前不只需要業績成長，還必須大幅超越投資人期待，才能支撐股價。

5. 美下周祭前所未見經濟措施 封鎖港口雙重施壓伊朗

美國財政部長貝森特表示，美國很快將宣布對伊朗採取前所未見的經濟措施。川普政府試圖在近六個月戰爭後迫使德黑蘭屈服，施壓力道也將進一步升高。

貝森特周四接受Newsmax訪問時說：「請密切注意下周公布的更多消息，因為我們將採取一個國家遭到經濟孤立以來，前所未見的措施。」

他還表示，相關措施將和持續封鎖伊朗港口形成「雙重打擊」。伊朗經濟受到重創，大部分工業產能遭到破壞，原油出口也因美國封鎖而大幅減少。不過，伊朗已撐過多波制裁，既未在核子計畫上讓步，也未放棄控制荷莫茲海峽。

美國總統川普近日再度推動加強對伊朗施加經濟壓力。美國目前面臨必要彈藥短缺，11月期中選舉將至，國內反對聲浪又日益升高，使政府對擴大軍事行動有所顧忌。