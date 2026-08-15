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無人機陸廠大疆上訴告贏五角大廈 有機會脫離美國防部採購黑名單

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國上訴法院14日下令，地方法院必須重審中國大陸無人機製造商大疆創新（DJI）是否應從美國國防部黑名單剔除一案，這讓大疆有機會脫離美國防部採購黑名單。路透
美國上訴法院14日下令，地方法院必須重審中國大陸無人機製造商大疆創新（DJI）是否應從美國國防部黑名單剔除一案，這讓大疆有機會脫離美國防部採購黑名單。路透

美國上訴法院14日下令，地方法院必須重審中國大陸無人機製造商大疆創新（DJI）是否應從美國國防部黑名單剔除一案，這讓大疆有機會脫離美國防部採購黑名單。

路透報導，哥倫比亞特區美國聯邦上訴法院判決，地方法院之前審理此案犯了程序錯誤，不應只憑非機密紀錄，就斷定大疆涉及支持中國大陸國防工業，應提出公開的合理解釋，說明為何認定大疆協助中國大陸軍方。上訴法院因而將此案發回更審，並准許地方法院在重審時可調閱機密紀錄，再行斟酌該不該維持五角大廈的決定。

全球最大無人機製造商大疆2024年10月提告，挑戰美國國防部將其列為挺中共軍方黑名單企業的決定。訴狀指出，這項決定「既不合法又被誤導」，導致大疆被禁止與美國一些聯邦政府機構簽約，因而損失商業合約，而且被貼上國安威脅的汙名化標籤。地方法院2025年判決大疆敗訴。

企業若遭美國國防部列入黑名單，就不准與承包五角大廈合約的特定公司簽約，而且，一項涵蓋面更廣、禁止向這些黑名單企業採購的禁令將於2027年生效，導致愈來愈多中國大陸企業透過法律途徑力圖從黑名單上除名。

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無人機陸廠大疆上訴告贏五角大廈 有機會脫離美國防部採購黑名單

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