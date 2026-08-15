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錯押亞股方向和AI基金 華爾街造市商Jane Street 7月慘賠150億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Jane Street 紐約總公司位於這棟大樓。路透
Jane Street 紐約總公司位於這棟大樓。路透

華爾街造市商Jane Street 7月慘賠約150億美元，寫下近十年來首度單月虧損，主因包括投資AI避險基金Situational Awareness及押錯亞洲股市方向。13F資料顯示，這檔基金在AI行情反轉前大舉押注台積電ADR等AI基礎建設股，最終因槓桿過高被迫出售持股。

Jane Street和Situational Awareness的關係不只是一般交易往來。Jane Street是這檔基金的投資人，Situational Awareness也有前Jane Street員工任職；Jane Street共同創辦人兼合夥人Robert Granieri近日還出席基金創辦人阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）在加州舉行的婚禮，顯示雙方關係密切。

Jane Street主要利用自有資金交易，投資外部避險基金並不常見。該公司同時直接投資Anthropic、CoreWeave等AI業者，因此7月承受的並非單一風險，而是Situational Awareness持股貶值、自有AI投資及其他股票部位同步波動的多重衝擊。

Jane Street表示，Situational Awareness大幅回檔後，該公司對這檔基金的投資今年以來報酬已降至零，但從最初投資至今仍有獲利。

Situational Awareness由前OpenAI研究員、一度被視為AI投資新星的阿申布倫納創立，主要策略是買進AI熱潮所需的記憶體、晶片、資料中心及電力業者，同時押注可能受到AI取代的軟體公司下跌。這項策略一度大獲成功，成立以來報酬曾超過十倍，資產規模最高達約450億美元。

不過，這些表面上分屬不同產業的股票，實際上都押注同一件事：AI資本支出持續高速成長。一旦市場對AI投資回報產生疑慮，相關資產便可能同時下跌，原有的分散效果也會消失。

最新13F顯示，截至6月底，Situational Awareness五大美國上市股票依序包括SanDisk、美光、Bloom Energy、台積電ADR及Nebius。該基金還持有7.45億美元CoreWeave，並在第2季加碼SanDisk及美光，同時減少押注輝達、博通和超微下跌的選擇權部位，顯示基金在AI行情反轉前，整體布局反而更加偏多。

SanDisk和美光當時合計市值約110億美元，占基金淨資產約四分之一。7月AI股重挫後，SanDisk暴跌47%，美光下跌29%，Bloom Energy重挫32%，台積電ADR下跌15%，Nebius也大跌31%。高度集中又使用大量槓桿，使帳面損失迅速轉化為追繳保證金壓力。

Situational Awareness最終只能把包括SK海力士和CoreWeave在內的大量股票，折價出售給城堡投資。基金資產規模截至7月底已降至約100億美元，較高峰縮水近八成。

Situational Awareness第2季把台積電ADR列為五大持股之一，顯示這檔基金不只押注美國AI業者，也大舉布局亞洲半導體供應鏈。台積電、美光、SanDisk及SK海力士實際上都仰賴AI伺服器、先進晶片和記憶體需求，一旦市場預期轉弱，股價便可能同步下跌。

知情人士只透露，Jane Street投資Situational Awareness，另因押錯亞洲股市方向蒙受損失，不能據此認定Jane Street直接押錯台積電或SK海力士。較合理的解讀是，Jane Street不同投資同時承受AI及亞洲半導體行情反轉的衝擊。

13F僅揭露6月底持有的美國上市股票多頭部位，因此可以看到台積電ADR，卻不包括在南韓掛牌的SK海力士，也未完整呈現空單、槓桿及衍生性商品。Situational Awareness在7月被迫大量出售持股後，實際部位很可能已和13F大不相同。

Jane Street合夥人Turner Batty坦言，7月表現很差，已大幅平倉造成虧損的部位，並降低其他策略風險。不過，Jane Street今年迄今淨交易營收仍超過400億美元，已超越2025年全年紀錄，並順利籌得146億美元重整債務。

整起事件反映，Jane Street的問題未必是看錯AI長期前景，而是多項投資同時集中於AI及亞洲半導體行情。Situational Awareness在高槓桿下被迫拋售持股，也使衝擊擴散至Jane Street及整體股票市場。

Jane Street去年在規模930億美元的台灣ETF市場建立起罕見的主導地位，曾承作台灣相關ETF逾半的美債交易，成為台灣投資美國公司債和公債熱潮的主要受惠者。

華爾街 基金 亞股 美元

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