美國消費轉弱 美股自歷史高點回落、半導體後市聚焦月底輝達財報

美國消費數據意外轉弱，美國股市周五從歷史高點回落。企業獲利和AI支出仍是未來主要支撐，半導體股能否續漲，則須觀察輝達（NVIDIA）財報能否支撐目前的偏高價位。

道瓊工業指數周五下跌約108點，跌幅0.2%；標普500指數下跌0.2%，前一天才創下歷史新高；那斯達克綜合指數下跌0.3%。美股本周漲跌互見。標普500指數上漲0.4%，連續三周收紅，寫下5月以來最長周線漲勢；那斯達克上漲0.1%，道瓊則下跌0.6%。

費城半導體指數周五跌0.3%，台積電ADR跌近1%，周線各漲0.5%和1.5%。 應用材料（Applied Material）第3季營收和淨利均較去年同期成長，股價仍大跌5%，可見AI和晶片設備類股目前不只需要業績成長，還必須大幅超越投資人期待，才能支撐股價。

美國8月密西根大學消費者信心指數初值降至51，低於市場預估的55；7月零售銷售更寫下一年多來最大降幅。就業、通膨和消費數據同步降溫，使交易者推算Fed 9月維持利率不變的機率增至近70%，高於一周前的56%。

不過，經濟轉弱也使投資人開始擔心企業獲利。美國經濟高度仰賴民間消費，如果消費支出大幅放緩，終究可能拖累企業營收及股市。

eToro分析師肯威爾（Bret Kenwell）表示，投資人可得當心，期待的結果未必真是好事。以經濟疲弱作為避免升息1碼的代價不低，美國經濟若要保持韌性，消費者也必須撐得住。

美債殖利率反而走高。美國10年期公債殖利率升至4.695%。美國揚言對伊朗採取經濟措施，推升油價，也使市場擔心能源價格可能再度推高通膨。

半導體後市仍有兩股力量拉鋸。一方面，大型科技公司今年AI支出預料將從2025年的4,000億美元，大增至逾7,000億美元，可望持續支撐晶片、半導體設備、伺服器及資料中心業者需求。

另一方面，實質殖利率若繼續攀升，將提高融資成本及股票折現率，對股價評價較高的半導體和AI類股尤其不利。投資人也會檢視超大規模雲端服務業者，能否從龐大AI投資取得足以支撐支出的回報。

MAI 資本管理公司首席市場策略師葛里桑地（Chris Grisanti）認為，大型科技公司財務仍相當穩健，積極投資也反映雲端和AI需求強勁，目前不必過度擔心這些公司擴張過度。

企業財報仍是支撐美股的主要力量。LSEG資料顯示，約85%已公布財報的標普500企業獲利優於預期；排除Alphabet和亞馬遜按市價認列的投資收益後，整體獲利仍成長32.7%。FactSet的另一項統計則顯示，納入實際結果及預測後，第2季獲利成長率約達50%，可能創2021年第2季以來最高。

市場下周將關注類比晶片業者亞德諾半導體（Analog Devices）財報，觀察工業、汽車及消費電子晶片需求；再下一周登場的輝達財報（26日盤後），則是檢驗AI算力需求、資料中心支出及整體半導體行情的關鍵。

消費面也將接受考驗。沃爾瑪、Target、家得寶、Lowe’s及TJX等大型零售商下周公布財報，可望進一步說明高油價和通膨如何影響美國家庭。市場尤其關注高所得消費者能否繼續支撐經濟，以及低所得家庭的壓力是否進一步惡化。

此外，投資人將等待8月27日至29日登場的傑克森洞全球央行年會，希望Fed更清楚說明如何兼顧通膨和經濟成長。在Fed尚未提供明確方向前，企業獲利、AI支出及半導體財報，仍將是決定美股能否延續漲勢的主要因素。