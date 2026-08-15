SpaceX成輝達第二大持股 第2季底市值210億美元 哈佛也持有22億美元

輝達（NVIDIA）周五公布，截至第2季底，持有馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX股票價值約210億美元。

輝達向美國證券管理委員會（SEC）申報，持有SpaceX約1.228億股A股。SpaceX今年6月掛牌上市，第2季底股價為170.86美元，使輝達持股市值達約210億美元。

不過，SpaceX周五下跌0.9%，收在140美元，輝達持股市值已降至約172億美元。這是輝達僅次於英特爾的第二大持股。輝達持有的英特爾股份目前市值約220億美元，低於第2季底的300億美元，但相較不到一年前投入的50億美元，報酬仍相當可觀。

FactSet資料顯示，輝達是SpaceX第六大股東。馬斯克持股市值約8,500億美元，遠高於其他股東；Alphabet以約780億美元排名第二。

CNBC引述知情人士指出，輝達持有的SpaceX股份，源自今年1月參與xAI規模200億美元的募資，當時輝達投入100億美元。SpaceX隨後於2月以1.25兆美元收購xAI，使輝達轉而持有SpaceX股份。

馬斯克本月在SpaceX第2季財報法說會上表示，旗下AI資料中心將全面採用輝達晶片。他認為，輝達圖形處理器（GPU）擁有最適合AI模型訓練和推論的架構，也預料SpaceX明年可取得相當可觀的Vera Rubin GPU配額。

另一方面，哈佛大學旗下哈佛管理公司申報持有約22億美元SpaceX股份，哈佛申報持有美股43億美元，SpaceX是其中最大單一持股。哈佛截至2025年6月底管理的校產基金規模為570億美元。相關部位可能包括直接持有的股份，以及創投基金在SpaceX上市後分配給哈佛的股票。

SpaceX的IPO也使十多年前透過創投基金投資的其他大學校產基金受惠。加州大學投資部門申報的SpaceX持股市值約10億美元，北卡羅來納大學及聖路易華盛頓大學也有投資。

SpaceX目前市值超過1.8兆美元。這筆投資收益適逢美國大學面臨聯邦研究經費可能縮減、適齡入學人口下降及私募股權投資報酬低迷等壓力，可望為校務基金提供支撐。

管理逾1億美元美股的機構投資人，必須在每季結束後45天內提交13F表格，揭露持有的美國上市股票。