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特斯拉傳與SpaceX合作 擬發表「飛行版」電動跑車

中央社／ 舊金山14日專電
電動車大廠特斯拉（Tesla）正著手新款電動跑車發表活動。路透
電動車大廠特斯拉（Tesla）正著手新款電動跑車發表活動。路透

電動車大廠特斯拉Tesla）正著手新款電動跑車發表活動。TheInformation引述3名知情人士指出，特斯拉計畫展示限量版車型的「飛行」能力。這款車是特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）合作的成果。

兩家公司已在AI與機器人領域展開密切合作，也正在合作興建大型晶片廠Terafab。

展示活動預計在SpaceX位於德州的測試場進行，「飛行版」電動跑車有望亮相。

由於發表活動可能傷害觀眾的耳膜，現場所有觀眾都會被安排在距離車輛數百公尺外的地方。目前不清楚是否進行現場直播，或是以預錄方式呈現。

不過，這一款電動跑車估計對特斯拉業務的貢獻度不會太高；一來，這款限量版本無法合法上路，另外，它的價格可能高達數十萬、甚至數百萬美元，是一款小眾產品。

一名知情人士表示，特斯拉內部曾討論，是否允許部分特斯拉超級粉絲購買這款展示性質版本。這款車將帶有SpaceX品牌標誌，銷售模式可能類似法拉利的XX Programme。

法拉利這項計畫讓車主在專業人員指導下，駕駛僅限賽道使用的高性能車款。

電動跑車是特斯拉最早推出的車款，對許多死忠粉絲來說具特殊意義。它曾被拿來與「蝙蝠車」相提並論，並分別在2006與2008年入選時代雜誌（Time）年度最佳發明。

特斯拉2008年推出第1代電動跑車時售價已高達約10萬美元（約新台幣320萬元）。

特斯拉2017年發表第2代電動跑車，已接受預訂，原本規劃幾年內量產，但一路延期，還未有正式交車日期，若正式推出，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）將可向外界證明，即使他現在全力投入AI，特斯拉仍未拋下車輛銷售這項傳統核心業務。

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