美7月零售銷售意外月減0.6% 消費降溫恐成經濟警訊

美國消費力道出現降溫跡象。最新數據顯示，美國7月零售銷售月減0.6%，表現不如經濟學家預期。分析人士指出，在零售銷售走弱、就業數據疲軟及消費者信心轉差之際，美國經濟下半年成長動能可能面臨考驗。

美聯社報導，美國商務部今天公布的數據顯示，7月零售銷售較6月下滑0.6%，是2025年5月以來最大降幅。經濟學家原本預期7月零售銷售小幅增加。

美國7月支出下滑引發部分經濟學家對消費者韌性的疑慮。儘管面臨持續通膨與高昂汽油價格，美國消費者近期一直是推動經濟成長的重要力量。

然而，這份疲弱的零售銷售報告，緊接在上週意外疲軟的就業數據之後發布，兩者都顯示，美國經濟在今年上半年消費與企業支出強勁成長後，可能正在放緩。

此外，密西根大學今天出爐的消費者信心指數也顯示，8月消費者對經濟悲觀程度加深，可能與居高不下的物價有關。

美國本週稍早指出，7月消費者物價較去年同期上升3.4%，略低於6月的3.5%。

在經濟環境高度波動之際，經濟學家正密切觀察美國家庭在聖誕節前的消費情況。