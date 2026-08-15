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周末雨神相伴 專家指降雨熱區在南部 甚至局部短延時豪雨

主計總處上修…今年經濟成長率估11.05% 39年新高

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周末前市場氣氛保守 美股收黑

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

美國7月零售銷售月減0.6%，加上密西根大學公布調查顯示8月消費者信心指數下滑，終止連兩月成長局面。由於美國經濟和中東戰爭前景不明，投資人在周末前態度保守謹慎，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌107.58點，或0.20%，收在53732.41點。

標準普爾500指數下跌13.23點，或0.17%，收在7785.76點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌73.87點，或0.28%，收在26729.16點。

費城半導體指數下跌38.947點，或0.31%，收在12417.051點。

美股 市場 道瓊工業指數

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