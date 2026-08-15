周末前市場氣氛保守 美股收黑

OpenAI、Anthropic等美國頂尖AI業者已被迫進入價格戰，推出較為便宜的AI模型，努力留住那些想節省成本、正轉向中國大陸競爭同業低價同類產品的客戶。最新研究也指出，美國頂尖AI模型，在面對涉中等敏感政治提問時，經常無意間展現出類似中國審查的效果。

2026-08-15 00:10