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周末前市場氣氛保守 美股收黑
美國7月零售銷售月減0.6%，加上密西根大學公布調查顯示8月消費者信心指數下滑，終止連兩月成長局面。由於美國經濟和中東戰爭前景不明，投資人在周末前態度保守謹慎，美股今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌107.58點，或0.20%，收在53732.41點。
標準普爾500指數下跌13.23點，或0.17%，收在7785.76點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌73.87點，或0.28%，收在26729.16點。
費城半導體指數下跌38.947點，或0.31%，收在12417.051點。
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