彭博：美元脆弱 五因素促貶

彭博資訊評論員庫柏（Conor Cooper）認為，美元現在處境脆弱，有多個可能促進下跌的因素。

美元最明顯的走貶壓力，是美國利率走勢。一旦出現疲弱的經濟數據，令市場預期聯準會轉向鴿派，美元就非常容易走弱。本月至今，交易員押注聯準會9月升息機率，已由原先接近70%，降至約40%。

美元命運除了受聯準會下個月是否升息左右，也看聯準會公信力。上個月聯準會主席華許的利率決策記者會上的談話，投資人解讀後，懷疑他抑制通膨的決心，美元與美股同步下挫。如果華許月底在傑克森洞會議時仍維持簡略溝通風格，市場可能再出現不利美元反應。

此外，華府與貿易夥伴的關稅爭端、日本當局干預匯市拉抬日圓、伊朗達和平協議等，也可能壓抑美元。