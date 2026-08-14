聽新聞
0:00 / 0:00

應材財報展望佳 市場不埋單

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者鐘惠玲／綜合報導

AI榮景帶動美國半導體設備大廠應材（Applied Materials）上季獲利與營收表現，以及本季財測都優於華爾街預期，強調調升全年營收預測，正擴大產能以滿足激增的需求。但財報未達部分投資人的高標期待，拖累其股價在美股14日早盤重挫逾7%。

外界認為，只要半導體投資與擴產動能持續不墜，相關設備廠商的業績表現仍可期，包括辛耘（3583）、弘塑、萬潤、均豪、均華、帆宣等台廠都有機會持續受惠。

應材公布截至7月26日的2026會計年度第3季（上季）財報，營收91.2億美元，創歷史新高，年增25％，以非美國一般公認會計原則（non-GAAP）計算，毛利率為50.4％，營業利益同創新高，淨利為27.95億美元，年增41％，經調整後稀釋每股純益為3.5美元。

應材半導體系統營收達70.4億美元，超乎預期。公司透露，上季晶圓代工與邏輯晶片等相關業績仍為最高，比重達67％，DRAM相關占比提高4個百分點來到26％。

應材預期，接下來本季營收將達102.5億美元、加減5億美元，經調整後每股純益為4.02美元、加減0.2美元，相關預測遠優於分析師預測。

應材上季迎來史上最高單季營收季增幅度，執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，AI帶動對材料工程解決方案需求達前所未有的水準，進一步上調對2026年半導體系統事業群的營收預期，並有信心今年的成長速度將超越整體市場

隨著客戶需求能見度持續提升，也預期應材在2027年將持續強勁成長。

應材財務長希爾（Brice Hill）提到，預期今年下半年營收將持續強勁成長，受惠於DRAM、先進製程晶圓代工，以及先進封裝領域，估計今年封裝業務營收將成長超過70％，高於先前預估的逾50％。

應材指出，正在擴充製造與客戶支持團隊，並希望在2028年前提高每季的半導體系統產量到目前的兩倍，並正規畫下一波製造產能擴張，以支持在2030年前進一步增加的需求。

財報 應材 市場

延伸閱讀

美商應材財測優於預期 市場期待過高股價跌逾5%

應材財報亮眼 市場看好京鼎、帆宣等供應鏈後市

美股ETF 長線買點到

東元四產品線 拚全成長

相關新聞

怕陸搶客 美AI巨頭被迫進入價格戰

OpenAI、Anthropic等美國頂尖人工智慧（ＡＩ）業者已被迫進入價格戰，推出較為便宜的ＡＩ模型，努力留住那些想節省成本、正轉向中國大陸競爭同業低價同類產品的客戶。

30年美債得標利率衝上5.22% 25年新高

美國財政部13日標售250億美元30年期公債，得標殖利率達5.22%，為2001年8月以來最高，反映了投資人擔心川普政府任內債務持續增加，且通膨居高不下。

OpenAI年化營收拼倍增

根據知情人士說法，依照目前表現來看，OpenAI的年化營收有望超過400億美元，比2025年底年化營收水準大增約一倍。另一方面，OpenAI最新宣布營收長換人，是不到一年內第二度營收長人事異動。

1分鐘看世界／巴拿馬運河壅塞推高插隊費 金額衝上460萬美元

巴拿馬運河壅塞情況加劇，近期傳出有人支付460萬美元插隊費，讓SK海運旗下一艘空載的超大型液化石油氣（LPG）運輸船在下周優先通過，金額超越本周稍早一艘貨櫃輪支付的400萬美元。美國是東亞主要LPG供應國，該運河為兩地最短航線。

彭博：美元脆弱 五因素促貶

彭博資訊評論員庫柏（Conor Cooper）認為，美元現在處境脆弱，有多個可能促進下跌的因素。

美企打AI價格戰力抗紅潮 OpenAI、Anthropic等推出低價模型

OpenAI、Anthropic等美國頂尖AI業者已被迫進入價格戰，推出較為便宜的AI模型，努力留住那些想節省成本、正轉向中國大陸競爭同業低價同類產品的客戶。最新研究也指出，美國頂尖AI模型，在面對涉中等敏感政治提問時，經常無意間展現出類似中國審查的效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。