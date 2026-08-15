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OpenAI年化營收拼倍增

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

根據知情人士說法，依照目前表現來看，OpenAI的年化營收有望超過400億美元，比2025年底年化營收水準大增約一倍。另一方面，OpenAI最新宣布營收長換人，是不到一年內第二度營收長人事異動。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這家ChatGPT開發商近幾個月營收加速成長，其中部分動能來自AI程式設計軟體業務快速成長。營收成長也反映出訂閱服務銷售持續增加，以及初步發展中的廣告業務帶來動能。OpenAI的核心消費者業務也持續成長。

另一方面，OpenAI在13日宣布更換營收長，這次延攬資安產業高階主管、Alphabet旗下網路安全公司Wiz的總裁兼營運長拉吉克擔任新的營收長，接替去年12月才加入OpenAI擔任營收長的德雷塞爾。

OpenAI在一份聲明中表示，德雷塞爾將「尋求其他發展機會」。她的離職，是OpenAI短短幾天內第二起高階主管離職事件。OpenAI資深主管、前營運長萊特凱普周二宣布將離職，投入新計畫。

在宣布這項人事任命的內部公告中，OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼表示，公司7月的年化營收較6月增加超過20%。

彭博 營收 OpenAI

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