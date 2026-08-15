聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI年化營收拼倍增
根據知情人士說法，依照目前表現來看，OpenAI的年化營收有望超過400億美元，比2025年底年化營收水準大增約一倍。另一方面，OpenAI最新宣布營收長換人，是不到一年內第二度營收長人事異動。
彭博資訊引述知情人士說法報導，這家ChatGPT開發商近幾個月營收加速成長，其中部分動能來自AI程式設計軟體業務快速成長。營收成長也反映出訂閱服務銷售持續增加，以及初步發展中的廣告業務帶來動能。OpenAI的核心消費者業務也持續成長。
另一方面，OpenAI在13日宣布更換營收長，這次延攬資安產業高階主管、Alphabet旗下網路安全公司Wiz的總裁兼營運長拉吉克擔任新的營收長，接替去年12月才加入OpenAI擔任營收長的德雷塞爾。
OpenAI在一份聲明中表示，德雷塞爾將「尋求其他發展機會」。她的離職，是OpenAI短短幾天內第二起高階主管離職事件。OpenAI資深主管、前營運長萊特凱普周二宣布將離職，投入新計畫。
在宣布這項人事任命的內部公告中，OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼表示，公司7月的年化營收較6月增加超過20%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。