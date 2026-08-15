1分鐘看世界／巴拿馬運河壅塞推高插隊費 金額衝上460萬美元

巴拿馬運河壅塞情況加劇，近期傳出有人支付460萬美元插隊費，讓SK海運旗下一艘空載的超大型液化石油氣（LPG）運輸船在下周優先通過，金額超越本周稍早一艘貨櫃輪支付的400萬美元。美國是東亞主要LPG供應國，該運河為兩地最短航線。

巴拿馬運河管理局（PCA）提供競標機制，讓船隻跳過一般收取固定費用的預約程序，優先通行。隨著伊朗戰爭帶動更多船隻改駛這條水道，加上水位下降使船隻等待通行時間拉長，客戶正砸下數百萬美元尋求插隊。

美國／超微擬發債募資50億美元 加速投入AI相關投資

路透報導，晶片大廠超微（AMD）13日擬透過發債募集40億至50億美元，凸顯半導體業正轉向資本市場籌資，以加速投入人工智慧（AI）相關投資、資料中心擴建及製造計畫。

美國／科林五年將砸30億美元 擴大實驗室 加速產品開發

晶片設備製造業者科林研發13日說，有意在未來五年投資逾30億美元，擴大全球研發實驗室，提高實驗能力，並加速產品開發。科林研發預料，此舉可讓實驗能力提升逾50%。

羅馬尼亞／多瑙河水位降至低點 唯一核電廠全面停機

由於用於冷卻核電廠的多瑙河水位降至歷史新低，羅馬尼亞13日讓該國唯一的核電廠全面停機。上月已將關閉這座核電廠兩部反應機組中的一部，如今第二部機組也必須關閉。

日本／外商發現高含金量礦石 有望商業化生產

多家外資企業近來在日本發現含金量高的礦石，有望成為該國50年來首座商業化生產的金礦。加拿大Irving資源公司3月在鹿兒島山野金山及北海道雄武町探勘到高品位金礦。

南韓／LG電子明年推次世代機器人 採輝達Jetson Thor晶片

LG電子預定明年首季發表次世代雙足人形機器人，採用輝達Jetson Thor晶片模組、Isaac GROOT模型和Holoscan安全系統，並計劃與LG的致動器、感測器與電池系統整合。

印尼／明年致力縮減預算赤字 目標降至占GDP的2.4%

總統普拉伯沃（見圖）說，2027年度將致力減少赤字，目標把預算赤字占GDP比率從今年度預估的2.85%砍到2.4%，以重拾財政穩健。明年經濟成長目標維持在6%。

馬來西亞／外銷強勁 內需撐腰 Q2經濟成長6% 優於預期

馬來西亞第2季GDP成長6%，優於預期的5.8%，也較第1季5.4%加速，因內需具韌性，半導體等關鍵出口強勁，AI投資持續。央行因不確定性仍多，維持全年成長預測在4%到5%。

印度／礦物交易所明年4月營運 可望改善價格透明度

印度政府為改善價格發現和透明度，成立首個礦物交易所，提供含實體交割合約的集中電子交易平台，定明年4月開始營運。初始交易礦物有鐵礦砂、鋁土礦、鉻鐵礦、錳等。