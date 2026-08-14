美股早盤／3大指數接近平盤 記憶體族群上漲、美無人機高飛

美股14日早盤大致維持平盤，中東局勢的最新發展導致油價升高，並使投資人保持謹慎。SanDisk在投資人日上給出的長期目標，強化記憶體需求與定價信心，帶旺記憶體族群上漲。SanDisk早盤揚升6.7%、美光漲2.5%、威騰電子漲3.7%。

道瓊工業指數小跌27點，或小於0.1%；標普500和那斯達克指數則分別上漲約0.1%；費城半導體也上漲0.1%；台積電ADR跌0.9%。

本周疲軟的生產者和消費者通膨數據，緩和了市場對美國聯準會（Fed）9月升息的擔憂，並推升大盤指數，標普500指數13日收盤創下紀錄新高，那斯達克指數也預計將連三周上漲。

然而，中東緊張卻依舊持續，在又有兩艘船隻在荷莫茲海峽遭受攻擊，且美國表示將維持對伊朗的無限期海上封鎖後，這條重要航道的航運似乎又逐漸陷入停擺。布蘭特原油期貨14日一度上漲1%。

Rabobank總體策略負責人Elwin de Groot表示，投資人或許會對地緣政治衝擊逐漸無感，但央行無法不理會最新發展，「本周的美國通膨數據不可能解決央行之間的辯論」。

投資人也在分析稍早出爐的美國7月零售銷售數據。美國商務部表示，7月零售銷售月減0.6%，不如市場預期的增加0.1%。扣除汽車、汽油、建材及餐飲服務後的核心零售銷售，7月下滑0.4%，也不如預期的增加0.3%。

雖然晶片設備製造商應材交出比市場預期還高的本季財測，但早盤仍下跌逾3%，該公司股價今年來已翻漲逾一倍。

美國總統川普13日晚間表示，將對無人機和相關零件的進口課徵關稅，帶動部分無人機廠商14日早盤股價上漲。Red Cat大漲6%、Unusual Machines更飆漲逾12%，AeroVironment也上漲1.9%。