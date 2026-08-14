快訊

逼近極限？下波全球經濟危機恐從大陸引爆 只有這國有能力救火

立院刪凍公共媒體預算近6億 李遠：損失的是台灣在世界的話語權

影／前白宮女職員頻摸肚子遭疑「用電擊器叫醒川普」 本人氣炸揭真相

10年翻百倍！Alphabet投資SpaceX部位 價值高達3兆元

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
馬斯克預估，SpaceX的AI營收最快9月超越其他事業。（路透） 路透通訊社
馬斯克預估，SpaceX的AI營收最快9月超越其他事業。（路透） 路透通訊社

根據申報資料，Google（谷歌）母公司Alphabet馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）投資部位在約10年內膨脹百倍多，達940億餘美元（約新台幣3兆元）。

Alphabet在2015年公開揭露投資SpaceX達9億美元。而據路透社分析Alphabet今天向美國證管當局遞交的今年第2季13F投資部位報告，截至6月30日其持有5億5120萬股SpaceX股票，依當天股價170.86美元計算，價值約942億美元（約新台幣3兆106億元）。

此外，根據路透社分析歷季公開申報資料，SpaceX今年6月12日以每股135美元首次公開募股（IPO）籌得860億美元後，Alphabet已成為其單一最大且遙遙領先的機構股東。

SpaceX昨天收盤價146.15美元，較掛牌價高出8.3%，但比6月30日收盤價低14%。若以昨天收盤價計算，Alphabet持股部位價值約818億美元（約新台幣2兆6100億元），仍達其最初投資規模的約90倍。

從這些申報資料比對公開的SpaceX早期所獲投資，可一窺其由少數人持有的新創公司發展為公開上市大企業的過程中，一些原始股東投資部位的價值暴漲程度。

SpaceX Alphabet Google 馬斯克

延伸閱讀

太空賽局未來／SpaceX估值大震盪 挑戰馬斯克溢價

台鏈受惠！SpaceX衝刺算力建置 馬斯克拚明年底前提高至目前十倍

Anthropic上市估值拚超車SpaceX 可能超過2兆美元

估值神話動搖／SpaceX破發 考驗AI獨角獸上市

相關新聞

逼近極限？下波全球經濟危機恐從大陸引爆 只有這國有能力救火

外交關係協會會長傅洛曼（Michael Froman）投書《外交事務》雜誌指出，中國長年靠政府補貼與龐大產能推動出口，但全球吸收中國過剩產能的能力正逼近極限。一旦各國保護主義升高、中國出口引擎失速，不僅中國經濟恐遭重創，也可能引爆新一波全球經濟危機，目前只有美國具備足夠能力出手穩定局勢。

天價插隊費曝光！巴拿馬運河塞爆 客戶砸上億元買優先通過資格

巴拿馬運河擁塞情況加劇，如今傳出有人不惜支付高達460萬美元（約新台幣1.47億元）的「插隊費」，讓一艘空載的超大型液化石油氣（LPG）運輸船在下周優先通過。

10年翻百倍！Alphabet投資SpaceX部位 價值高達3兆元

根據申報資料，Google（谷歌）母公司Alphabet對馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）投...

看好租房需求！Brookfield砸200億買3700戶 涵蓋日本4大都市圈

加拿大投資管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）看好通膨環境下日本租房市場的強勁需求，近期斥資逾1000億日圓（約...

被美關稅點燃怒火！這大國準備展開強硬報復 抨擊「毫無道理且武斷」

在美國對巴西一系列出口品課徵25%關稅後，巴西政府13日表示，已展開對等程序，最終可能會對美國採取反擊措施。

應材財測優於預期！執行長透露AI帶旺這個領域 引爆空前需求

人工智慧（AI）榮景帶動美國半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）上季獲利與營收、本季財測都優於華爾街預期，且調升全年營收預測，正擴大產能以滿足激增的需求，但財報卻未達部分投資人的高標期待，拖累股價在美股14日盤前重挫逾5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。