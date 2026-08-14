10年翻百倍！Alphabet投資SpaceX部位 價值高達3兆元
根據申報資料，Google（谷歌）母公司Alphabet對馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）投資部位在約10年內膨脹百倍多，達940億餘美元（約新台幣3兆元）。
Alphabet在2015年公開揭露投資SpaceX達9億美元。而據路透社分析Alphabet今天向美國證管當局遞交的今年第2季13F投資部位報告，截至6月30日其持有5億5120萬股SpaceX股票，依當天股價170.86美元計算，價值約942億美元（約新台幣3兆106億元）。
此外，根據路透社分析歷季公開申報資料，SpaceX今年6月12日以每股135美元首次公開募股（IPO）籌得860億美元後，Alphabet已成為其單一最大且遙遙領先的機構股東。
SpaceX昨天收盤價146.15美元，較掛牌價高出8.3%，但比6月30日收盤價低14%。若以昨天收盤價計算，Alphabet持股部位價值約818億美元（約新台幣2兆6100億元），仍達其最初投資規模的約90倍。
從這些申報資料比對公開的SpaceX早期所獲投資，可一窺其由少數人持有的新創公司發展為公開上市大企業的過程中，一些原始股東投資部位的價值暴漲程度。
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