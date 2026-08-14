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被美關稅點燃怒火！這大國準備展開強硬報復 抨擊「毫無道理且武斷」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。路透
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。路透

美國巴西一系列出口品課徵25%關稅後，巴西政府13日表示，已展開對等程序，最終可能會對美國採取反擊措施。

美國7月對包括砂糖、服飾、紙材和鋼材等來自巴西進口品課徵25%關稅，並指控這些商品存在不公平貿易行為，同時也對包括巴西在內數十個國家的商品課徵12.5%關稅，並指控這些國家在禁止強迫勞動上執行不力。

巴西政府8月13日發表聲明表示，美國這些新關稅「毫無道理且武斷」，巴西將會「持續在所有適當場合捍衛自身立場」。

這一階段程序包括將與美國貿易當局進行進一步的外交磋商。雖然尚未做成任何決定，但巴西的報復手段選項將包括徵收稅款或費用、取消豁免或進口關稅減額，或者甚至限制美國商品或服務的進口。

一名消息人士則告訴路透，巴西的報復措施可能不只關稅，還可能對美國影視公司實施限制，甚至暫停藥品和農業專利。

美國今年對巴西的貿易呈現順差，也就是賣到巴西的商品或服務超過從巴西進口的數量。據美國人口普查局，美國今年來已出口價值265億美元的商品和服務到巴西，並進口了170億美元。

關稅 巴西 美國

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