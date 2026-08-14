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看好租房需求！Brookfield砸200億買3700戶 涵蓋日本4大都市圈

中央社／ 東京14日綜合外電報導
加拿大投資管理公司布魯克菲爾德看好通膨環境下日本租房市場的強勁需求，近期斥資逾1000億日圓，一舉買下日本4大都市圈的租賃公寓。 路透社
加拿大投資管理公司布魯克菲爾德看好通膨環境下日本租房市場的強勁需求，近期斥資逾1000億日圓，一舉買下日本4大都市圈的租賃公寓。 路透社

加拿大投資管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）看好通膨環境下日本租房市場的強勁需求，近期斥資逾1000億日圓（約新台幣200億元），一舉買下日本4大都市圈的租賃公寓

「日本經濟新聞」報導，布魯克菲爾德是全球基礎設施與不動產投資領域的一間大型企業。

布魯克菲爾德過去曾投資位於東京汐留的電通集團總部大樓等項目，但這次是首次涉足日本國內的住宅投資。布魯克菲爾德計劃在未來數年內，向日本市場投入超過100億美元（約新台幣3.2兆元）資金。

本次收購標的包含首都圈（東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣）、大阪圈（大阪市、奈良縣、京都府等地）、名古屋市及福岡縣，共50棟、總計3700戶住宅。

其中包括不動產開發商Samty所開發的高級公寓系列S-RESIDENCE等物件。這是2026年以來日本國內規模最大的住宅交易案。

布魯克菲爾德主要看好單身族群的租賃需求，這些物件大多位於交通便利的市中心地區，平均屋齡不到4年。由於具備多項優良條件，該公司判斷，這些物件的投資報酬率可望高於一般不動產投資。

根據不動產資訊服務公司At Home資料，適合單身居住、面積在30平方公尺（約9坪）以下的公寓，東京23區6月的平均租金達到11萬4242日圓（約新台幣2萬2938元），比去年同期上漲12.4%，連續25個月創新高，福岡市的漲幅更達到15.9%。

而適合家庭居住、面積介於50至70平方公尺（約15至21坪）的物件，租金也維持兩位數年增幅。

大型不動產服務公司CBRE指出，日本過去單筆住宅交易金額突破1000億日圓（約新台幣200億元）的案例僅4起。

史上最大規模的交易案為2020年美國投資基金黑石集團（Blackstone）斥資約3000億日圓（約新台幣602億元），一口氣買下大都市圈220棟租賃公寓。

各大投資金融機構對日本住宅市場的投資意願相當高。2025年，美國華平投資集團（Warburg Pincus）收購東京都心近郊的一批合租住宅。

這些物件過去曾因營運公司倒閉而引發社會問題，如今已改由其他品牌重新營運。華平投資也在2026年決定收購日本知名學生公寓業者J.S.B.。

根據CBRE數據，2025年日本住宅投資額年增86%，達約9800億日圓（約新台幣1972億元），創下自2005年有統計數據以來的新高。相較於疫情前2010年至2019年，年平均約3900億日圓的水準，投資規模大幅躍升。

2026年1至6月的投資額約為3800億日圓（約新台幣763億元），雖比去年同期微幅減少3%，但仍維持在高位。

以個人名義購買的中古公寓價格，因反映建材與人力成本的暴漲，近幾年急速攀升。在日圓貶值背景下流入的國內外投資資金填補市場需求，使房價以超越日本人平均所得增幅的速度上漲。

從全球市場來看，海外主要城市的房價同樣上漲，使日本房產相對顯得便宜。此外，人工智慧（AI）熱潮帶動的全球股市上漲，也成為這波投資的助力。

不過，房價漲勢也開始出現後勁不足的跡象。不動產調查公司東京Kantei指出，東京23區中古公寓6月平均掛牌售價，以70平方公尺（約21坪）換算為1億2741萬日圓（約新台幣2558萬元），比前一個月下跌了0.8%。這是時隔26個月以來首次出現月度負成長。

即便如此，投資金融機構對都會區優質物件的投資意願依然未見衰退，預計將成為支撐房價的關鍵因素。外資資金持續流入，有助降低不動產價格大幅下跌的風險，也形成進一步吸引新資金進場的結構。

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