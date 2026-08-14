因應中東局勢 波蘭重啟燃油補貼平抑汽柴油價格

因應中東局勢持續緊張引發的全球能源價格波動，波蘭政府決定重啟CPN燃油價格補貼計畫，自8月17日起至8月31日止，預計每公升汽柴油價格下降0.9至1茲羅提（約台幣7.7至8.6元），讓波蘭在暑期結束前維持為歐洲最低油價國家之一。

根據波蘭總理府（Kancelaria Prezesa RadyMinistrów）13日發布的新聞稿，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在記者會上表示，中東戰爭持續導致全球及波蘭油價上漲，為限制限制燃油危機帶來的影響，政府將重啟「讓燃料價格更低」（Ceny PaliwaNiżej，CPN）補貼計劃。

自8月17日起至8月31日止，波蘭政府將燃油增值稅（VAT）由23%大幅調降至8%，預計每公升汽柴油價格將下降0.9至1茲羅提，讓波蘭在暑期結束前維持為歐洲最低油價國家之一。

圖斯克補充，為確保降稅紅利落實於民眾，波蘭能源部長將每日公布加油站的最高允許零售價格，防止燃油集團吸收降稅利潤。

根據波蘭「財經內幕」（Business Insider Polska）報導，CPN計畫最早於2026年3月底推行，當時同步調降燃油增值稅與汽柴油消費稅（Akcyza），並於6月底屆滿。據波蘭財政部估算，第1階段計畫共耗費國庫約47億茲羅提（約新台幣403億元）。