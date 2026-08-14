美通膨數據緩解升息疑慮 亞股隨美股漲勢多收高

美國近日公布的通膨數據走疲，使外界對美國央行聯邦準備理事會（Fed）暫緩升息的預期轉強，華爾街股市主要指數昨天收紅，亞股今天隨美股漲勢多收高。

法新社報導，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率降至3.4%，較前月小幅放緩，使Fed在利率政策上有更多調整空間。上月CPI月增0.1%，符合分析師預期。

美國勞工部昨天公布，美國7月生產者物價指數（PPI）年增率為4.7%，低於6月年增率5.5%和市場預期；月增率持平。

市場基於這些數據，押注Fed將於9月政策會議中維持利率不動。外界目前預估9月升息機率已跌破40%，低於上週調查的50%。

Quintex Intel全球策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「交易者幾週前才被追問為何Fed不該再度升息。最新數據公布後情況丕變。市場現在想知道，究竟是什麼原因才會迫使聯準會緊縮政策。」

殷尼斯說：「我們已連續看到三大鴿派訊號，包括美國7月非農就業人數減少、核心CPI數據良好，以及最新公布的PPI數據有利追逐風險情緒。隨著通膨開始降溫和國際油價回落，市場已逐步下修聯準會短期內再次升息的可能性。」

然而，市場仍面臨不確定因素，目前美國通膨率超過3%，高於Fed設定的2%目標；中東局勢緊張，隨時可能造成油價飆升。

綜觀亞洲市場，受惠人工智慧（AI）熱潮帶動股市蓬勃發展的KOSPI指數今天收盤勁揚2.42%，晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）與三星電子（SamsungElectronics）擺脫7月賣壓持續走高。

東京股市也收紅。鎧俠（Kioxia）、愛德萬測試（Advantest）、索尼（Sony）以及科技業投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）等日本企業股價同步上揚。

上海、威靈頓及馬尼拉股市收高；香港、台北、雪梨股市收低。