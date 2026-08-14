快訊

陳妍希泰國度假爆緋聞 秘戀年下富二代？經紀人回應了

蝦排驗出禁藥！麥當勞2款揚蝦堡全台停售 衛生局：未流向其他餐飲

日本男生夏天仍穿長褲？他曝不穿短褲背後原因 過來人點頭：會被白眼

聽新聞
0:00 / 0:00

美通膨數據緩解升息疑慮 亞股隨美股漲勢多收高

中央社／ 香港14日綜合外電報導
受惠人工智慧（AI）熱潮帶動股市蓬勃發展的KOSPI指數今天收盤勁揚2.42%。 歐新社
受惠人工智慧（AI）熱潮帶動股市蓬勃發展的KOSPI指數今天收盤勁揚2.42%。 歐新社

美國近日公布的通膨數據走疲，使外界對美國央行聯邦準備理事會（Fed）暫緩升息的預期轉強，華爾街股市主要指數昨天收紅，亞股今天隨美股漲勢多收高。

法新社報導，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率降至3.4%，較前月小幅放緩，使Fed在利率政策上有更多調整空間。上月CPI月增0.1%，符合分析師預期。

美國勞工部昨天公布，美國7月生產者物價指數（PPI）年增率為4.7%，低於6月年增率5.5%和市場預期；月增率持平。

市場基於這些數據，押注Fed將於9月政策會議中維持利率不動。外界目前預估9月升息機率已跌破40%，低於上週調查的50%。

Quintex Intel全球策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「交易者幾週前才被追問為何Fed不該再度升息。最新數據公布後情況丕變。市場現在想知道，究竟是什麼原因才會迫使聯準會緊縮政策。」

殷尼斯說：「我們已連續看到三大鴿派訊號，包括美國7月非農就業人數減少、核心CPI數據良好，以及最新公布的PPI數據有利追逐風險情緒。隨著通膨開始降溫和國際油價回落，市場已逐步下修聯準會短期內再次升息的可能性。」

然而，市場仍面臨不確定因素，目前美國通膨率超過3%，高於Fed設定的2%目標；中東局勢緊張，隨時可能造成油價飆升。

綜觀亞洲市場，受惠人工智慧（AI）熱潮帶動股市蓬勃發展的KOSPI指數今天收盤勁揚2.42%，晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）與三星電子（SamsungElectronics）擺脫7月賣壓持續走高。

東京股市也收紅。鎧俠（Kioxia）、愛德萬測試（Advantest）、索尼（Sony）以及科技業投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）等日本企業股價同步上揚。

上海、威靈頓及馬尼拉股市收高；香港、台北、雪梨股市收低。

通膨 美股 亞股 美國 Fed 升息 聯準會

延伸閱讀

美股早盤／躉售通膨降溫！四大指數齊揚 台積電ADR走高0.4%

美7月PPI增速放緩 Fed喘口氣…9月升息急迫性降低

外資匯入股匯齊揚 新台幣收32.168元創逾1個月高點

美國7月PPI升幅偏低 Fed升息急迫性進一步下降

相關新聞

天價插隊費曝光！巴拿馬運河塞爆 客戶砸上億元買優先通過資格

巴拿馬運河擁塞情況加劇，如今傳出有人不惜支付高達460萬美元（約新台幣1.47億元）的「插隊費」，讓一艘空載的超大型液化石油氣（LPG）運輸船在下周優先通過。

下一場全球經濟危機恐從中國引爆 只有「這國」有能力救火

外交關係協會會長傅洛曼（Michael Froman）投書《外交事務》雜誌指出，中國長年靠政府補貼與龐大產能推動出口，但全球吸收中國過剩產能的能力正逼近極限。一旦各國保護主義升高、中國出口引擎失速，不僅中國經濟恐遭重創，也可能引爆新一波全球經濟危機，目前只有美國具備足夠能力出手穩定局勢。

應材財測優於預期！執行長透露AI帶旺這個領域 引爆空前需求

人工智慧（AI）榮景帶動美國半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）上季獲利與營收、本季財測都優於華爾街預期，且調升全年營收預測，正擴大產能以滿足激增的需求，但財報卻未達部分投資人的高標期待，拖累股價在美股14日盤前重挫逾5%。

美通膨數據緩解升息疑慮 亞股隨美股漲勢多收高

美國近日公布的通膨數據走疲，使外界對美國央行聯邦準備理事會（Fed）暫緩升息的預期轉強，華爾街股市主要指數昨天收紅，亞股...

當局揚言祭反制…SpaceX態度大轉彎 Starlink取消排除波蘭歐洲漫遊計畫

在波蘭政府提出強烈抗議並揚言祭出反制措施後，SpaceX態度出現大轉彎。波蘭副總理兼數位化部長高卓斯基13日晚間證實，S...

恩智浦馬來西亞封裝測試廠擴建工程動土

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）宣布在馬來西亞八打靈再也（Petaling Jaya）舉行新封裝測試廠動土典禮。該工廠是恩智浦現有封測基地的擴建工程，將進一步強化恩智浦的全球製造布局，提升內部產能，以支援更強的供應鏈韌性與靈活性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。