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天價插隊費曝光！巴拿馬運河塞爆 客戶砸上億元買優先通過資格

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
巴拿馬運河當局日前標售出約新台幣1.47億元的「插隊費」，讓一艘空載LPG運輸船優先通過（示意圖）。路透
巴拿馬運河當局日前標售出約新台幣1.47億元的「插隊費」，讓一艘空載LPG運輸船優先通過（示意圖）。路透

巴拿馬運河擁塞情況加劇，如今傳出有人不惜支付高達460萬美元（約新台幣1.47億元）的「插隊費」，讓一艘空載的超大型液化石油氣（LPG）運輸船在下周優先通過。

根據交易員、經紀商以及彭博資訊取得的一份航運報告，這筆費用是透過競標機制支付，將允許南韓SK海運旗下LPG運輸船G. Arete，取得優先通過巴拿馬運河的資格，從太平洋側前往加勒比海一側。這筆金額超越本周稍早一艘貨櫃輪所支付、接近紀錄高點的400萬美元（約新台幣1.28億元）插隊費。目前尚不清楚是誰為G. Arete支付這筆費用。

美國是東亞買家的主要LPG供應國，巴拿馬運河是兩地間最短航線。

船隻通行巴拿馬運河，通常得透過預約機制支付固定費用，但巴拿馬運河管理局（PCA）也提供競標機制，讓船隻可跳過一般排隊程序。隨著伊朗戰爭帶動更多船隻行經這條重要水道，客戶正砸下數百萬美元取得「插隊」機會。

巴拿馬運河水位下降，也導致船隻等待通行的時間拉長。Argus Media數據顯示，目前部分未預約通行的新巴拿馬型（Neopanamax）船舶，無論載運LPG或貨櫃，最久必須等待11天才能透過競標取得通行資格。這是5月以來太平洋前往大西洋方向的最長等待時間。

巴拿馬運河 LPG 航運 南韓 伊朗戰爭

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