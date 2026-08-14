當局揚言祭反制…SpaceX態度大轉彎 Starlink取消排除波蘭歐洲漫遊計畫

在波蘭政府提出強烈抗議並揚言祭出反制措施後，SpaceX態度出現大轉彎。波蘭副總理兼數位化部長高卓斯基13日晚間證實，SpaceX已正式回應波蘭訴求，取消將波蘭排除在Starlink歐洲跨國漫遊區之外的計畫。

根據波蘭新聞網站WP Wiadomości的報導，波蘭副總理兼數位化部長高卓斯基（KrzysztofGawkowski）13日晚間在社群平台X發文表示，SpaceX已回覆其要求，並明確承諾不會讓波蘭客戶遭受比其他歐洲國家更差的待遇。

高卓斯基強調，這是波蘭Starlink用戶的重大勝利，波蘭政府期待這項聲明能迅速落實，並由SpaceX正式通知用戶。

這起爭議源於SpaceX近期更新的歐洲地區服務條款。在8月17日即將實施的最新Starlink Roam（漫遊服務）條款中，SpaceX將波蘭排除於「歐洲區域」列表，與包含德、法、義等30多個歐洲國家隔絕。

若依原訂新規，在波蘭註冊的帳號將被限制為僅限國內使用，用戶若欲攜帶設備至德國、西班牙等其他歐洲國家，必須事先申報行程並上傳護照等身分證件完成審查。

面對歧視性條款，波蘭政府連日發動強烈的外交反擊。高卓斯基12日公開痛批美方企業不能在波蘭「肆意妄為」，甚至暗示波蘭擁有「紅色按鈕」，不排除封鎖馬斯克旗下的X平台。

波蘭外長席科斯基（Radosław Sikorski）12日也在X平台公開喊話，警告若不停止歧視波蘭用戶，波蘭將重新審視每年向SpaceX支付的5000萬美元（約台幣16.2億元）星鏈服務合約。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）13日接受媒體訪問時透露，波蘭政府發出強烈抗議後，美國與SpaceX方面一開始並不清楚當初為何會將波蘭單獨排除，並有美方人員私下認為這極可能是一場失誤，承諾將重新評估並修正。

13日晚間，SpaceX已向波蘭政府承諾，將波蘭列入包含德國、捷克、斯洛伐克、立陶宛、法國、西班牙、義大利與挪威等30多個國家的「歐洲跨國漫遊區」名單中。

這意味著自8月17日新規全面施行後，波蘭用戶將不會遭受任何移動權限的限縮或不平等待遇，這場跨國科技政策風波也宣告暫時落幕。