美商應材新一季獲利創新高 上修全年營收成長預估

美商應材今日公布第3季財報，單季營收91.2億美元，創單季歷史新高，年25%，毛利率也推至50.3%，每股純益達3.17美元，同創歷史新高，年增43%。

應材總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，單季營收表現佳，主要受惠AI在全球快速普及，帶動市場對應材的材料工程解決方案的需求達到前所未有的水準，因此進一步上調2026年半導體系統事業群的營收預期，並有信心今年的成長速度將超越整體市場。

應材表示，今年宣布新增三項 EPIC 中心合作計畫。 EPIC 中心旨在大幅縮短突破性技術從早期研發推進至全面量產所需的商業化進程。包括博通公司（Broadcom ）將以創新合作夥伴身分加入 EPIC Center，加速開發對次世代AI系統至關重要的先進晶片封裝技術。

此外，也擴大新加坡的製造與研發營運，以支援全球AI基礎建設擴建需求。斥資5億美元打造的全新淡濱尼園區（Tampines Campus），使應材在新加坡的先進無塵室產能增加逾一倍，並進一步強化公司的全球製造布局。