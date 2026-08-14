路透：AI推升債券殖利率 恐危及股市與經濟成長

隨著人工智慧（AI）相關企業與數國政府大舉發債，主要經濟體經通膨調整後的借款成本市場指標攀抵十多年來新高，對全球股市與經濟成長構成的風險日增。

路透社報導，實質殖利率是債券投資人要求高於通膨水準的報酬率，也是評估政府與企業實際借款成本的重要指標，通常取決於外界對經濟成長、利率以及資金供需的預期。

用於衡量抗通膨債券的美國30年期公債實質殖利率目前約為3%，逼近18年新高；英國與德國10年期公債實質殖利率也位處十多年來高點。

投資人與分析師表示，AI「超大規模雲端服務商」在政府大舉支出之際密集發債，是推升債券殖利率升高的主因之一。投資人要求更高報酬率才願意購買持續湧入市場的債券。

通膨預期受中東戰事影響仍大致維持穩定，但實質殖利率上揚已推升過去數月全球名目殖利率走高。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG），Google母公司Alphabet、亞馬遜（Alphabet）及臉書母公司Meta等科技巨頭，今年迄今已發行價值近2200億美元企業債，遠高於2025全年的1080億美元。

貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）英國首席投資策略師威維克（Paul Vivek）表示：「近來的資本競奪相當罕見。AI建設規模持續擴大，加劇資金稀缺局面，這個情況正反映在債券殖利率上。」

各國政府同時持續大量舉債。美國2026年預算赤字預計占國內生產毛額（GDP）比重約6%，即1.9兆美元；法國和英國分別估占5%和4%。

Mirabaud資產管理公司高階固定收益投資組合經理卡特摩爾（Al Cattermole）認為，對歐洲國家而言，「國防支出、能源安全和基建投資，是比AI支出更重要的推手。」

市場預期利率將進一步調升；通常升息會帶動實質殖利率上揚。

實質殖利率是政府與企業面對通膨調整後的借款成本基準。若一檔債券名目殖利率為3%，通膨預期為2%，相減後的實質殖利率即為1%。分析師表示，過去名目殖利率多受通膨預期主導，但近來受實質殖利率的影響更大。

理論上，實質殖利率攀升會削弱股票的相對吸引力。投資人可利用債券獲得更佳的抗通膨報酬，股票的未來現金流相對而言吸引力下滑。不過截至目前為止，企業獲利報喜和經濟韌性帶動股市迭創新高，使外界暫時擱置疑慮。

金融市場研究與顧問公司Satori Insights創辦人金恩（Matt King）態度相對保守，他表示科技巨頭正迅速消耗現金流，未來將日益轉向信用市場，屆時實質利率升高的影響終將浮現。

他在報告中強調：「我們預估實質殖利率將持續攀升，直到抑制住推升殖利率的借款需求和驅動股市大漲的風險偏好為止。」

據報導，經通膨調整後的借款成本一旦過高，可能抑制企業與家庭消費和投資，造成經濟成長放緩。