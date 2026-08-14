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長期緊密合作！高盛成輝達5千億美元AI融資要角 尋求投資人參與

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
消息人士透露，高盛（Goldman Sachs）憑藉與輝達（Nvidia）長期緊密合作的關係，成功取得參與該公司5000億美元人工智慧（AI）融資計畫的核心角色，目前正與潛在投資人進行協商。 路透社
消息人士透露，高盛（Goldman Sachs）憑藉與輝達（Nvidia）長期緊密合作的關係，成功取得參與該公司5000億美元人工智慧（AI）融資計畫的核心角色，目前正與潛在投資人進行協商。 路透社

消息人士透露，高盛（Goldman Sachs）憑藉與輝達（Nvidia）長期緊密合作的關係，成功取得參與該公司5000億美元人工智慧AI融資計畫的核心角色，目前正與潛在投資人進行協商。

路透社報導，其中1名消息人士表示，美國保險公司、資產管理公司及銀行預計將構成這項融資的核心投資人；另名消息人士則表示，資產管理公司計劃持有這項融資相當大的比重。

輝達10日宣布，已與包括高盛在內的6家主要金融機構合作，建立融資平台，目標是為AI基礎設施募集超過5000億美元的第三方資金。這項計畫凸顯，隨著政府、企業及新創公司競相興建資料中心以支援AI運算需求，激增的AI算力需求正吸引機構投資人投入。

消息人士表示，高盛可透過旗下資產管理部門提供次順位資本及私募信貸融資，其投資銀行部門也能協助將債務配置給私募信貸基金，最終進入公開債券市場。高盛已與各類投資人討論這類融資架構，包括銀行、資產管理公司、保險公司及私募信貸公司。

高盛在這項交易中擔任唯一貸款機構，並與黑石集團（Blackstone）、阿波羅（Apollo）等另類資產管理巨擘共同參與，顯示高盛與輝達的多年合作關係已開花結果。

根據金融交易資料公司Dealogic，高盛曾為輝達多起交易提供顧問服務，也曾參與多項由輝達投資的科技融資交易。今年6月輝達發行250億美元債券時，高盛是主承銷商之一，並曾擔任輝達2019年以69億美元併購邁倫科技（Mellanox Technologies）的獨家財務顧問。

消息人士表示，高盛科技團隊也與輝達維持密切關係，雙方高層亦有深厚往來。不到2年前，高盛執行長蘇德巍（David Solomon）曾在高盛主辦的科技會議上專訪輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）。

輝達1999年透過首次公開募股（IPO）上市，當時由摩根士丹利（Morgan Stanley）主導承銷，如今市值約5.2兆美元，是美國市值最高的上市公司。

高盛 輝達 投資人 NVIDIA 人工智慧 AI 融資

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