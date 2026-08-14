日本曾想買那斯達克 今延長至23小時交易成「黑船」

十多年前，日本曾想買下那斯達克；如今，那斯達克卻成兵臨城下的「黑船」。2013年東證與大證合併，日本交易所集團前執行長齊藤惇曾考慮過收購那斯達克，打造美日共同市場。

「日本經濟新聞」引述日本交易所集團（JPX）相關人士說法，2013年時，東京證券交易所與大阪交易所合併後，日本交易所集團曾認真探討過收購美國那斯達克（Nasdaq）事宜。

時任金融廳長官畑中龍太郎從日本交易所集團時任CEO齊藤惇口中得知這項收購計畫時，難掩驚訝之情，表示「這還真是一件不得了的大事啊」。

當時日本交易所集團總市值與那斯達克並駕齊驅，資金調度不成問題，齊藤惇與那斯達克經營團隊也已建立親密的關係。

齊藤惇於2015年卸任日本交易所集團職務時，那斯達克甚至在紐約總部大樓外牆投影他的照片，以表達謝意。基於這樣強烈的信賴關係，當時日本交易所集團樂觀地認為談判會順利進行。

當時齊藤惇經常抱怨：「為什麼日本的投資人不能輕鬆買賣蘋果或微軟的股票呢？」因此他構想，由那斯達克與東證各自選出100檔主要股票，共同打造日美新市場。最大的目標是創造一個讓日本投資人能輕易接觸美國科技股的管道。

而這項計畫，是訂立於後來被稱為「美股七雄」（Magnificent Seven）的美國大型科技股正式大漲之前。日本交易所集團相關人士表示：「如果當時的共同市場能讓日本個人投資者輕鬆買到美國科技股，現在應該就能享受更多人工智慧（AI）股票熱潮帶來的恩惠了吧。」

然而，這項收購計畫在正式向那斯達克提案前就遭遇了挫折。日本交易所集團聘請美國顧問公司驗證問題點後，得出了「證券交易所制度無法跨越國界」的結論。

美國顧問公司當時表示，股票市場既是搓合投資人買賣的「交易場所」，也是上市企業與投資人必須遵守的「規則集合體」。各國不同的買賣規則與上市規定，無法輕易地共通化。退一步說，就算交易所能跨越國界進行整合，監督市場營運的政府也無法跨越國界。

不甘心的齊藤惇表示，「總有一天，投資人透過智慧型手機，買賣全球各類股票的時代將會到來」。

當時，齊藤惇還指出，「如果是馬斯克（ElonMusk）的話，或許會在宇宙打造一個讓全世界企業上市的『世界交易所』吧」。

而現在，齊藤惇預言的、能用智慧型手機輕鬆買賣世界各國股票的時代，比預期更快到來。如今交易所已不再需要勉強去收購海外的交易所。只需要延長交易時間，讓全世界的投資人隨時都能參與交易即可。

那斯達克與紐約證券交易所（NYSE）將從12月6日起，大幅延長交易時間至每天23小時。其目的就是要吸引與美國存在時差的亞洲投資人，尤其是日本投資人，參與美股交易。

以大型科技股為代表的美國股市，是吸引日本個人投資人、也是美國引以為傲的軟實力。而面對匯聚這些大型科技股的「那斯達克黑船」，日本該如何應對，成了眼下最大的課題。

報導分析，以網路證券為中心，過去曾多次討論大幅延長個股交易時間，如今要求「這次務必實現」的聲音再次出現。

事實上，韓國證券交易所已公布計畫，將上午9時至下午3時半的交易時間，大幅延長至12小時。首先從9月起新增下午4時至晚上8時的盤後交易。香港交易所也正在討論廢除午休時間與開設夜間交易。

但是，延長個股的交易時間伴隨著社會成本。與股價指數期貨或指數股票型基金（ETF）不同，個股背後是活生生的企業。

3700家上市企業也必須因應交易時間延長，為即時揭露資訊及回應投資人需求，部分員工的工時可能因此延長。是否能帶來與成本相符的交易量增長，必須謹慎評估。

最重要的是，若不提升上市企業的投資魅力與企業價值，單純延長交易時間，可能只會讓投資人的交易更加分散，卻無法真正增加市場深度。

報導指出，與其延長交易時間，東證與上市企業還有更重要的工作，那就是重新檢討日本特有、以100股為一個交易單位的「單元股制度」。

如果只需1股就能小額投資的美國股票，在日本白天交易時段也開始出現價格波動，以年輕世代為主的「遠離日股」現象可能進一步加速。

報導建議，如果難以全面廢除單元股制度，或許可以先將最低投資金額超過50萬日圓的高價股，改為以1股為交易單位。