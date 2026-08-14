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印尼總統批國企虛報獲利 年底前將關閉逾750家
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天表示考慮設立特別法庭，調查虛報獲利的「不具生產力」國有企業董事會，並矢言在年底前關閉超過750家國企。
法新社報導，儘管這個東南亞最大經濟體加強肅貪法規、成立特別調查委員會及逮捕多位知名人士，長久以來仍持續與公私部門貪腐問題纏鬥。
普拉伯沃在國會發表國情演說時表示：「有太多不具生產力的國有企業，總是呈報虧損卻又聲稱獲利，那些獲利根本是捏造。」
普拉伯沃告訴國會議員，隨著去年成立印尼「達南塔拉」（Danantara）主權財富基金管理國家資產，「我們發現有多達1074家國有企業」。
他說：「我原本以為只有3、400家國有企業，但結果竟然有1074家。而這些國有企業有時運作隨心所欲，對國家、對政府毫無責任感。」
普拉伯沃還說，到目前為止已關閉290家，到了12月31日留下的國企應不超過300家。
他表示：「我們將關閉超過750家企業，僅保留那些具有生產力、能為人民創造附加價值的企業。」他還說這「可能是全球最大規模的企業重組」。
普拉博沃也提出設立「特別臨時法庭」的構想，調查國企管理層和董事會，「或許可追溯30年」。但他也請國會議員考慮為「那些悔改的人」提供某種「特赦」。
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