路透：蘋果攜手阿里巴巴 祕密打造中國專屬AI模型 雙軌戰略突破監管

三位知情人士透露，蘋果公司專門為中國大陸市場訓練一套大語言模型（LLM），與蘋果先前在大陸市場依賴第三方模型來支持AI功能的策略有所不同。

路透引述知情人士說法獨家報導，這款AI模型是與阿里巴巴合作開發的，並在阿里巴巴支持下進行訓練。

在此之前，蘋果傾向於採用中國國內合作夥伴的模型，將生成式AI引入在中國銷售的iPhone和其他產品中。目前在中國市場，Anthropic的Claude和OpenAI的ChatGPT等美國模型均無法使用；在美國，蘋果是將這些美國AI模型與自身技術和產品結合。

蘋果和阿里巴巴均未回應置評請求。

知情人士說，在蘋果iOS操作系統更新後，蘋果AI套裝工具Apple Intelligence預期將在未來幾個月在中國推出。

推出專為中國市場定制的自研模型，將讓蘋果在該公司競爭最激烈的海外市場中，對AI體驗擁有更大的控制權。目前，蘋果在中國市場已被包括華為在內的本土競爭對手搶占部分市占，而後者憑借搭載AI功能的智慧手機搶占先機。

蘋果計劃中的推出方式，展現出一家外國企業在中國部署AI的獨特「雙軌」戰略，以便應付嚴格的監管阻礙。這些阻礙已限制許多其他美國科技公司進入中國市場。

這也將使蘋果成為首家獲得中國政府批准、在中國提供專有AI模型的外國企業。在美中圍繞AI問題的貿易和外交分歧不斷擴大的背景下，這也將成為美中科技企業之間一次罕見的合作。

中國大陸市場對蘋果的業績仍至關重要，占其營收的相當大一部分。由於中國版iPhone一直缺乏AI功能，隨著消費者轉向配備內置AI助手的國產品牌手機，這被認為是拖累蘋果在華銷量的因素之一。

目前尚不清楚蘋果自主訓練的模型將與第三方中國模型如何分工，以及二者將如何協調運作。