傳蘋果攜手阿里巴巴 為中國版iPhone打造專屬AI

3名知情人士表示，蘋果公司（Apple）和阿里巴巴集團合作，訓練出專為中國市場打造的大型語言模型，一改蘋果過去在中國仰賴第三方模型支援AI功能的策略。

路透社獨家報導，知情人士指出，這個AI模型是蘋果和中國科技巨頭阿里巴巴集團合作研發，並由阿里巴巴協助完成訓練。

在美國市場，蘋果主要以自家技術結合Anthropic的Claude和OpenAI的ChatGPT等美國模型，但因這些模型在中國無法使用，因此蘋果先前傾向和中國當地業者合作，將生成式AI導入在中國銷售的iPhone及其他裝置。

這也是首次有媒體揭露，蘋果為中國打造專屬的AI模型。

蘋果和阿里巴巴均未回應置評請求。

消息人士表示，蘋果的個人智慧系統AppleIntelligence預計幾個月後，將隨iOS作業系統更新一併在中國推出。

擁有專為中國打造的自家模型，有望讓蘋果在這個競爭最激烈的海外市場中，更能掌握顧客在AI上的體驗。

華為等中國手機業者已搶先蘋果，在當地推出搭載AI功能的手機。

這項計畫也凸顯出，身為外國企業的蘋果在中國AI部署方面，採取獨有的「雙軌策略」，不僅有助因應中方嚴格的監管措施，也有望成為首家獲北京當局批准在中國提供「自有AI模型」的外國企業。

在美中兩國因AI衍生的貿易和外交裂痕不斷擴大之際，這是一次罕見的美中科技企業合作。

對蘋果而言，中國的銷售業績占了總營收的大宗，但因消費者紛紛改買中國國產、內建AI功能的手機品牌，沒有AI功能這點也被蘋果視為拖累銷售的一大因素。