小心美股9月魔咒！上漲機率全年最低 背後有心理學依據？

9月美股通常表現疲弱。財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，每逢夏末，當咖啡店開始促銷南瓜風味拿鐵、大賣場提前擺出萬聖節裝飾，消費者持續接收到夏日即將結束的訊號，心情會變差，股市也可能受影響。

歷史數據顯示，道瓊工業指數自1890年代末創立以來，9月上漲機率為43%，是全年最低，其餘11個月則達60%。9月平均報酬率為負1.1%，其餘月份則是0.8%。兩者差異達到統計學95%信賴水準。

統計學家提醒，若缺乏合理解釋，不能只憑歷史數據押注9月股市下跌；赫伯特說，心理學的季節性情感障礙（SAD）可能為9月效應提供部分依據。

根據英屬哥倫比亞大學（UBC）憂鬱症研究教授Raymond Lam，SAD症狀通常與1月和2月等冬季月份有關，但影響市場的可能不是症狀的絕對程度，而是逐月變化，8月至9月的變化幅度為全年最大。另一項分析共同基金資金流向的研究也發現，SAD愈嚴重，股市表現往往愈弱；症狀減輕時，股市則傾向走強，兩者呈明顯負相關。

不過，歷史規律也有例外，道瓊工業指數過去兩年的9月都收高。