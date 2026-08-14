快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

小心美股9月魔咒！上漲機率全年最低 背後有心理學依據？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歷史數據顯示美股9月上漲機率為全年最低，研究指出可能與夏末的季節性情緒變化有關。路透
歷史數據顯示美股9月上漲機率為全年最低，研究指出可能與夏末的季節性情緒變化有關。路透

9月美股通常表現疲弱。財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，每逢夏末，當咖啡店開始促銷南瓜風味拿鐵、大賣場提前擺出萬聖節裝飾，消費者持續接收到夏日即將結束的訊號，心情會變差，股市也可能受影響。

歷史數據顯示，道瓊工業指數自1890年代末創立以來，9月上漲機率為43%，是全年最低，其餘11個月則達60%。9月平均報酬率為負1.1%，其餘月份則是0.8%。兩者差異達到統計學95%信賴水準。

統計學家提醒，若缺乏合理解釋，不能只憑歷史數據押注9月股市下跌；赫伯特說，心理學的季節性情感障礙（SAD）可能為9月效應提供部分依據。

根據英屬哥倫比亞大學（UBC）憂鬱症研究教授Raymond Lam，SAD症狀通常與1月和2月等冬季月份有關，但影響市場的可能不是症狀的絕對程度，而是逐月變化，8月至9月的變化幅度為全年最大。另一項分析共同基金資金流向的研究也發現，SAD愈嚴重，股市表現往往愈弱；症狀減輕時，股市則傾向走強，兩者呈明顯負相關。

不過，歷史規律也有例外，道瓊工業指數過去兩年的9月都收高。

美股 心理學 道瓊工業指數

延伸閱讀

美股恐慌指數不升反降 怪怪的…本周跌至美伊戰爭以來低點

009820迎美股成長契機

國人上半年狂砸9.99兆元交易海外股市 凱基證券解析 AI 新戰局

玉山金法說會／台美今年皆不至於升息 擔憂公債空頭時代來臨

相關新聞

波音客機窗戶爆裂、乘客差點被吸出 調查指引擎風扇斷裂釀禍

瑞安航空（Ryanair）一架波音737客機7月10日起飛不到10分鐘就發生飛安事件，導致一名男子身體部分被吸出機外。美國國家運輸安全委員會（NTSB）13日發布初步報告指出，原因出在這架飛機的噴射發動機風扇葉片斷裂脫落，撞上客艙側面並擊破一扇窗戶。

南韓股市上沖下洗！散戶瘋押AI科技股 有人賠掉新婚買房錢

全球AI熱潮帶動南韓最大晶片製造商股價劇烈起伏，吸引許多投資人大舉投入科技股，但市場劇烈波動，這些押注未必能獲得回報，股價往往隨每一則重大消息起伏。這種震盪在科技股占比較高、被廣泛視為全球波動最大股價指數的南韓綜合股價指數（Kospi）尤其明顯。

蘋果休士頓廠啟用 庫克攜盧特尼克剪綵 將生產Mac Mini與AI伺服器

蘋果公司執行長庫克與美國商務部長盧特尼克周四（13日）出席德州休士頓一座新製造廠的啟用剪綵典禮。這座設施除了為中小企業提供免費的培訓與教育課程之外，也將成為蘋果製造Mac Mini桌上型電腦的生產基地。

小心美股9月魔咒！上漲機率全年最低 背後有心理學依據？

9月美股通常表現疲弱。財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，每逢夏末，當咖啡店開始促銷南瓜風味拿鐵、大賣場提前擺出萬聖節裝飾，消費者持續接收到夏日即將結束的訊號，心情會變差，股市也可能受影響。

萬物代幣化！業者算盤打到黃金與銅等實體金屬 成籌措資金新管道

礦業和科技集團正在開發與黃金、銅和鈾等金屬掛鉤的加密代幣，希望利用金屬價格大漲、及投資人對加密貨幣與礦產熱烈情緒，開拓商機。這些專案號稱能讓散戶投資人以比傳統大宗商品交易更容易的方式，建立對實體金屬的曝險部位，並讓加密貨幣愛好者擁有揮軍金屬投資的新管道，同時也成為籌措礦業計畫資金的新方式。

OpenAI等美AI巨頭祭出價格戰 甚至砍價80% 力阻客戶轉投中國AI懷抱

OpenAI、Anthropic等美國頂尖AI業者已被迫進入價格戰，推出較為便宜的AI模型，努力留住那些想節省成本、正轉向中國大陸競爭同業低價同類產品的客戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。