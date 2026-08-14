快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

萬物代幣化！業者算盤打到黃金與銅等實體金屬 成籌措資金新管道

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
礦業和科技業者正在開發與黃金、銅和鈾等金屬掛鉤的加密代幣，希望利用金屬價格大漲、及投資人對加密貨幣與礦產熱烈情緒，開拓商機。路透
礦業和科技業者正在開發與黃金、銅和鈾等金屬掛鉤的加密代幣，希望利用金屬價格大漲、及投資人對加密貨幣與礦產熱烈情緒，開拓商機。路透

礦業和科技集團正在開發與黃金、銅和鈾等金屬掛鉤的加密代幣，希望利用金屬價格大漲、及投資人對加密貨幣與礦產熱烈情緒，開拓商機。這些專案號稱能讓散戶投資人以比傳統大宗商品交易更容易的方式，建立對實體金屬的曝險部位，並讓加密貨幣愛好者擁有揮軍金屬投資的新管道，同時也成為籌措礦業計畫資金的新方式。

英國金融時報（FT）報導，金融圈已推行股票和債券的代幣化，如今這股興趣也擴及金屬。英國監管當局正在籌備數位黃金的框架，以鼓勵金融市場的代幣化，並保護倫敦在全球黃金交易的主導地位。

投資人已能藉由黃金指數型基金（ETF），在不負擔持有實體黃金的保管成本和其他問題下，押注金價走勢，但持有黃金ETF的股權，不等於擁有黃金，因此支持者認為投資人應該轉向代幣化黃金。

目前的黃金擔保加密代幣龍頭包括全球最大穩定幣發行商泰達（Tether）的Tether Gold，以及區塊鏈支付與區塊鏈基礎建設業者Paxos的Pax Gold，每枚代幣代表一英兩黃金，持有人能兌換成實體黃金，風行程度仍遠低於黃金ETF，市值分別約為27億美元和19億美元。

也有好幾家公司都在開發與黃金和其他行情熱絡金屬掛鉤的代幣，包括電池金屬鈷和鎳、以及用於核燃料的鈾。交易平台Metals.io已發行鈾、鎳和鈷的代幣，如果持有人擁有適當許可，可以兌換為實體金屬，只是迄今還沒有買家提領受到高度監管的鈾。

許多傳統的鈷和鈾交易都是透過雙邊和長期合約完成，倫敦金屬交易所（LME）的鎳交易也並非為散戶設計。建置Metals.io的軟體業者Trilitech另類資產主管艾爾維奇（Ben Elvidge）表示，這些代幣的需求多來自機構集團，以及「希望分散投資到具成長潛力實體資產的加密貨幣原生資本」。

他說，這些代幣讓投資人不必面對期貨的成本與複雜度，就直接建立大宗商品部位。但Metals.io的交易量仍少，2024年12月以來的累計交易量僅2,400萬美元，約9,000人持有其代幣。

還有其他更艱澀的構想。在那斯達克上市的黃金礦商Blue Gold承諾，會把黃金「從礦場交付到你的（加密）錢包」。執行長卡瓦甘（Andrew Cavaghan）指出，為協助籌措營運資金，該公司已發行「數千枚」代幣。但在迦納政府2024年撤銷境內唯一礦場的許可證後，Blue Gold已與迦納政府陷入爭端，正在尋找新的長期前景。

Datavault AI則計劃在開挖銅和銻等金屬之前，就先推行代幣化，以籌措開採資金。該公司將與需要現金擴大規模的現有金屬生產商合作，投資人能交易這些代幣，或持有到金屬被開採之後兌換，希望在未來幾個月推出首批代幣。

但部分專家表示，代幣化與礦產事業的複雜度，帶給非專業人士風險。世界黃金協會（WGC）全球市場結構與創新主管歐斯溫（Mike Oswin）便質疑，散戶能否理解投資黃金價值鏈其中一環的過程。其他人則質疑工業金屬的可替換性是否能與黃金相同，因為終端用戶常對純度和產地等條件有具體要求。

另一個問題是投資管道。銅、鋁及鎳等主要金屬都是在LME和紐約商品交易所（Comex）等跨國交易所交易，但這些新興代幣的交易處和定價都不同。

Blue Gold表示，其代幣目前僅從其應用程式（App）取得，而非第三方交易平台。Datavault表示，其計畫將在UpsideOnly平台開始進行交易，Metals.io的鈾代幣則在Kraken、Gate及KuCoin等交易平台交易。

金屬代幣化還在早期階段。線上交易平台BullionVault研究總監艾許（Adrian Ash）表示：「黃金代幣化的趨勢，重點比較是試圖推出黃金代幣，而非需求」，「我們已看過數十種黃金擔保代幣的起起落落，都未激起興趣」。

黃金 加密貨幣 散戶投資人

延伸閱讀

白銀投資 躍居Plus版黃金

南韓央行避險 大買黃金資產

瑞銀財管估金價2027年6月目標價5200美元 短線在4千美元以下為買點

LME 銅期貨這周再創高 電纜股同慶 華新、華榮都大漲

相關新聞

波音客機窗戶爆裂、乘客差點被吸出 調查指引擎風扇斷裂釀禍

瑞安航空（Ryanair）一架波音737客機7月10日起飛不到10分鐘就發生飛安事件，導致一名男子身體部分被吸出機外。美國國家運輸安全委員會（NTSB）13日發布初步報告指出，原因出在這架飛機的噴射發動機風扇葉片斷裂脫落，撞上客艙側面並擊破一扇窗戶。

南韓股市上沖下洗！散戶瘋押AI科技股 有人賠掉新婚買房錢

全球AI熱潮帶動南韓最大晶片製造商股價劇烈起伏，吸引許多投資人大舉投入科技股，但市場劇烈波動，這些押注未必能獲得回報，股價往往隨每一則重大消息起伏。這種震盪在科技股占比較高、被廣泛視為全球波動最大股價指數的南韓綜合股價指數（Kospi）尤其明顯。

蘋果休士頓廠啟用 庫克攜盧特尼克剪綵 將生產Mac Mini與AI伺服器

蘋果公司執行長庫克與美國商務部長盧特尼克周四（13日）出席德州休士頓一座新製造廠的啟用剪綵典禮。這座設施除了為中小企業提供免費的培訓與教育課程之外，也將成為蘋果製造Mac Mini桌上型電腦的生產基地。

小心美股9月魔咒！上漲機率全年最低 背後有心理學依據？

9月美股通常表現疲弱。財經專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）指出，每逢夏末，當咖啡店開始促銷南瓜風味拿鐵、大賣場提前擺出萬聖節裝飾，消費者持續接收到夏日即將結束的訊號，心情會變差，股市也可能受影響。

萬物代幣化！業者算盤打到黃金與銅等實體金屬 成籌措資金新管道

礦業和科技集團正在開發與黃金、銅和鈾等金屬掛鉤的加密代幣，希望利用金屬價格大漲、及投資人對加密貨幣與礦產熱烈情緒，開拓商機。這些專案號稱能讓散戶投資人以比傳統大宗商品交易更容易的方式，建立對實體金屬的曝險部位，並讓加密貨幣愛好者擁有揮軍金屬投資的新管道，同時也成為籌措礦業計畫資金的新方式。

OpenAI等美AI巨頭祭出價格戰 甚至砍價80% 力阻客戶轉投中國AI懷抱

OpenAI、Anthropic等美國頂尖AI業者已被迫進入價格戰，推出較為便宜的AI模型，努力留住那些想節省成本、正轉向中國大陸競爭同業低價同類產品的客戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。