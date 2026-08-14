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美法官准許慧與併購瞻博 認定HPE及司法部揭露不足
美國聯邦法官已批准1項和解協議，讓慧與科技公司（Hewlett PackardEnterprise，HPE）收購競爭對手瞻博網路（JuniperNetworks），同時認定HPE及美國司法部未依規定揭露相關資訊。
法新社報導，這項12日公布的裁決，結束川普第2任期內最受爭議的反壟斷案件之一。
美國司法部最初於2025年1月提告阻止這起價值140億美元的併購案，但隨著審判日期逼近，司法部改變立場並著手協商和解協議。
根據法院文件，司法部反壟斷部門否決1項和解方案後，HPE在與川普政府關係密切的遊說人士協助下，直接向司法部政治任命的高層尋求支持。
之後有2名反壟斷高階官員遭解職，反壟斷部門主管史雷特（Gail Slater）也於2月下台。她指定的接任人選目前仍待確認。
聖荷西的聯邦法官畢茨（Casey Pitts）在12日晚間公布的判決書中表示，這起收購案「可能削弱市場競爭」，但法院「沒有獨立權力阻止這種結果」。
法官同時認定，這起案件涉及2項違反1974年「藤尼法」（Tunney Act）的行為。這項法律要求法官確認反壟斷和解方案符合公共利益。
裁決指出，HPE未揭露針對中央情報局（CIA）及國防部（Pentagon）的遊說活動，而川普政府則未提供曾考慮的其他補救方案。
不過，裁決表示，這些違規行為並未妨礙和解協議獲得批准，原因是被隱瞞的資訊後來已由介入本案的12州及華盛頓特區（District of Columbia）公開。
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