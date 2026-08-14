馬斯克薪酬方案發酵 標普500執行長薪酬創新高

新研究報告顯示，馬斯克（Elon Musk）獲得的特殊企業薪酬方案，為標準普爾500指數（S&P 500）企業執行長領取優渥薪資打開了大門。

路透社報導，根據美國勞工聯盟（AmericanFederation of Labor and Congress of IndustrialOrganizations）今天公布的數據，即使不計特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克，2025年標普500企業執行長的平均薪酬仍飆升21%，達到2280萬美元（約新台幣7億2618萬元），創下自美國勞工聯盟於1990年代開始追蹤此數據以來的新高。

勞工組織官員表示，推升執行長薪資成長的主因，是受到馬斯克在特斯拉薪酬方案的激勵，出現愈來愈多巨額薪酬方案；根據特斯拉的薪酬方案，如果達到所有可能的目標，馬斯克薪酬可高達1兆美元。特斯拉股東去年11月通過一項受限制股票計畫，公司估值高達1580億美元。

根據美國勞工聯盟廣受關注的2026年「薪酬觀察」（Paywatch）研究，將馬斯克的數字納入計算後，標普500執行長去年的平均薪酬達到3億4010萬美元。以他在衛星與人工智慧（AI）公司SpaceX的持股計算，馬斯克也將成為全球首位兆元富豪。

美國勞工聯盟秘書兼財務長芮孟（Fred Redmond）接受電話訪問時表示，馬斯克的薪資「改變情勢，當其他執行長薪酬方案被提出討論時，董事會會以此作為參考」。

芮孟同時指出，AI的興起加上由共和黨主導的全國勞工關係局（National Labor Relations Board）的影響，使員工薪資成長受到壓抑。勞工領袖認為，全國勞工關係局對工會組織活動抱持敵意。

這些因素都導致標普500企業去年執行長與員工的平均薪酬比率達到312比1，高於2024年的285比1，這些數字未計入馬斯克在特斯拉的薪酬。若將馬斯克的特斯拉薪酬納入計算，去年執行長與員工的平均薪酬比率更高達5387比1。

芮孟表示：「當我們與會員交談時，他們對自身處境感到憤怒，並認為自己應該更積極發聲，讓社會關注這種不平等現象。」他指出，工會代表率已達到16年來的最高水準。

執行長薪資不斷上升及日益嚴重的不平等問題，牽涉到更廣泛的政治辯論，即美國勞工為何難以負擔住宅、醫療保健與其他生活必需品。根據美國勞工部統計，截至2025年5月，美國所有勞工平均年薪為6萬9770美元（約新台幣222萬2175元），比前一年成長了3%。

董事會的薪酬委員會通常主張，他們的薪酬方案與股東價值掛鉤，能激勵主管創造績效。他們指出，包括最大資產管理公司在內的投資者，通常會在公司年度股東會上支持這些薪酬方案。

根據薪酬諮詢公司Semler Brossy，截至6月底，標普500企業對這些諮詢性「薪酬表決權」（say on pay）的平均支持度達90.6%，高於2025年全年的89.4%。