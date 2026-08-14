德媒：保時捷計劃2030年前停產電動跑車Taycan

全球AI熱潮帶動南韓最大晶片製造商股價劇烈起伏，吸引許多投資人大舉投入科技股，但市場劇烈波動，這些押注未必能獲得回報，股價往往隨每一則重大消息起伏。這種震盪在科技股占比較高、被廣泛視為全球波動最大股價指數的南韓綜合股價指數（Kospi）尤其明顯。

2026-08-14 12:01