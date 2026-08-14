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德媒：保時捷計劃2030年前停產電動跑車Taycan

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
保時捷（Porsche）首款純電動跑車Taycan。路透
保時捷（Porsche）首款純電動跑車Taycan。路透

路透引述德國《經濟周刊》（Wirtschaftswoche）的報導指出，保時捷Porsche）計劃在2030年前停產首款純電動跑車Taycan。

路透引述報導指出，保時捷已放棄把Taycan產線從斯圖加特主要工廠轉移到萊比錫工廠的初步計畫。保時捷發言人拒絕評論報導，僅指稱保時捷執行長萊特斯（Michael Leiters）7月接受德國《法蘭克福匯報》（FAZ）訪問的內容，當時萊特斯說，「短期沒有停產Taycan的計畫」。

保時捷 Porsche 德國

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