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駭客稱竊取近50家企業資料 殼牌飛利浦展開調查

中央社／ 阿姆斯特丹13日綜合外電報導

知名駭客團體CL0P聲稱，已駭入飛利浦殼牌等全球近50家企業，並竊取大量資料，部分業者已展開調查。這個駭客組織善於利用軟體漏洞，並且能同時攻擊多個目標。

路透社報導，受影響企業包括飛利浦（Philips）、殼牌（Shell）、金融服務技術供應商Fiserv和奇異公司（GE）等。

飛利浦指出，已發現並控制針對內部數據伺服器的入侵企圖，稱這起事件未影響客戶環境。

殼牌則表示，已察覺到近期發生的「可能事件」，正在和安全團隊、相關專家合作調查，證實荷蘭商業新聞電台（BNR）今天稍早的報導。

Fiserv發言人指出，已注意到這個駭客組織的說法，但「據目前的全面審查」，尚未發現客戶、銀行、交易或個人資料遭竊的證據，運營環境也未受影響。

奇異公司發言人表示，公司已知悉這項聲明，並已「啟動網路應變程序，正評估潛在問題」。

路透社無法獨立查證駭客組織關於竊取資料類型和數量的聲明。這個駭客組織未回應置評請求。

飛利浦 殼牌 駭客

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