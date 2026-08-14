蘋果休士頓廠啟用 庫克攜盧特尼克剪綵 將生產Mac Mini與AI伺服器

蘋果公司執行長庫克與美國商務部長盧特尼克周四（13日）出席德州休士頓一座新製造廠的啟用剪綵典禮。這座設施除了為中小企業提供免費的培訓與教育課程之外，也將成為蘋果製造Mac Mini桌上型電腦的生產基地。

CNBC網站報導，蘋果表示，Mac Mini將於今年稍晚開始在這座設施生產。此外，該廠的一部分已經在組裝蘋果的AI伺服器。

庫克表示：「我們蓋了一座工廠、啟動生產，並且將第一批先進AI伺服器從生產線出貨，而預定今年稍晚也將開始生產Mac Mini。」他補充說，蘋果已在這座設施投入數億美元。

美國總統川普多年來一直要求蘋果在美國生產iPhone。儘管蘋果一直試圖設法緩和川普政府的有關要求，但也擔心川普提出的關稅政策可能擾亂其業務。

蘋果選擇強調自己確實在美國製造的產品，包括零組件、晶片與保護玻璃。庫克周四表示，蘋果去年從美國採購的晶片超過200億顆，此外也從台積電的亞利桑那廠採購了1億顆晶片。

盧特尼克在剪綵儀式上表示，「我們需要蘋果承諾在美國生產，因為蘋果或許是最有能力帶頭推動先進製造業回到美國的企業。」

雖然蘋果從未表明會在美國生產iPhone，但曾強調，其許多零組件都是在美國製造。目前，蘋果在印度與越南生產部分供應美國市場的iPhone和Mac。

休士頓這座設施提供的課程，將包括例如利用機器學習進行品質管控等主題。至於即將製造的Mac Mini，以往並非是蘋果最受歡迎的PC產品，但今年春季突然熱賣而在一些蘋果門市一度售罄，原因是在俗稱「龍蝦」的AI代理工具OpenClaw爆紅後，AI愛好者發現，Mac Mini是蘋果最小、價格最低的桌上型電腦，非常適合用來執行AI代理程式。

盧特尼克說：「當我想到Mac Mini時，我想的是，嗯，那就是放在你桌上的電腦。」「然後我看到提姆（庫克），他說：『不、不、不。』」

盧特尼克表示，庫克告訴他，Mac Mini可以執行先進的AI模型，「而這些東西很神奇，對吧？」