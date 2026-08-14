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蘋果首款摺疊iPhone傳美率先開賣 海外分批供貨 台灣要等多久仍未明

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果首款摺疊iPhone傳9月亮相並由美國率先開賣，其他市場分批供貨。路透
蘋果首款摺疊iPhone傳9月亮相並由美國率先開賣，其他市場分批供貨。路透

備受市場期待的蘋果Apple）首款摺疊iPhone可能採分階段上市，美國將率先開賣，其他市場可能要等上數月才會陸續供貨。這款蘋果內部傳稱iPhone Ultra的摺疊手機，市場預期將於9月9日前後的秋季發表會正式亮相。

澳洲媒體ChannelNews Australia引述一名未具名中國大陸零組件供應商指出，蘋果延後全球同步鋪貨，主要是受到供應限制與定價壓力影響。該供應商另稱，部分已完成組裝的早期量產機，在後續驗證中仍出現問題。報導未說明問題的具體內容。

美媒AppleInsider對測試問題的說法持保留態度。該媒體引述另一份近期報告指出，iPhone Ultra初期遇到的製造問題已經解決，9月發表時程並未改變。至於供應問題，根據另一份分析師報告，全球記憶體晶片短缺正推高零組件成本；預計同在秋季登場的iPhone 18 Pro與摺疊iPhone，上市初期都可能供貨吃緊。

蘋果過去曾採取類似策略。2024年推出的空間運算設備Apple Vision Pro先在美國上市，之後才陸續擴大至其他國家。摺疊iPhone預料採用全新轉軸與幾乎無摺痕的可摺式螢幕，製造流程也比傳統iPhone複雜。

據傳蘋果已將摺疊iPhone訂單提高至1,000萬支，高於先前傳出的700萬至800萬支。另有報告指出，蘋果已著手規劃第三代摺疊iPhone，最快可能於2028年推出。

蘋果 Apple 摺疊手機

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