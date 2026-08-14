瑞恩航空乘客遭吸出事故 調查指引擎風扇葉片脫落

美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天表示，愛爾蘭廉航瑞恩航空（Ryanair）1架客機上月在希臘起飛後不久，由於引擎零件破裂飛出，擊碎機艙窗戶，導致1名男性乘客的頭部被吸出窗外，其他乘客趕緊將他拉回機艙。

美聯社報導，根據NTSB發布的初步報告，這架客機右側引擎的1片風扇葉片脫落，碎片從引擎飛出，不僅擊破機艙窗戶，還在機身其他數處造成損傷。根據國際航空規範，希臘當局已將調查權移交給NTSB。

這起事故發生於7月10日客機從希臘北部城市第撒隆尼基（Thessaloniki）起飛後不久。調查人員還在引擎內部發現鳥類殘骸，顯示客機起飛時可能遭鳥擊，但目前尚未確定風扇葉片為何脫落。

這名61歲乘客頸部和肩部受傷，還有擦傷。

機上的空服員告訴調查人員，他們聽見並感受到猛烈且持續的震動，還看到機艙內充滿煙霧，隨後氧氣面罩自天花板掉落。

1名空服員隨即注意到部分乘客站起來呼救。坐在第11排靠窗座位的男子身體部分卡在受損的窗戶處，其他乘客合力將他拉回機艙內。

受傷乘客隨後被移到第12排，由機上的1名醫師協助治療，其他乘客則從空服員處拿來1個金屬箱，試圖堵住破裂的窗戶，直到客機降落。

希臘「第撒隆尼基廣播電台」（RadioThessaloniki）取得並分享一系列在機艙內拍攝的影片。畫面顯示，客艙失壓後，乘客戴著氧氣面罩；另1段影片似乎拍到破裂的窗戶，1名戴著氧氣面罩的男子坐在附近；第3段影片疑似在客機降落後拍攝，可見救援人員在走道上協助處置。

維修紀錄顯示，右側引擎風扇葉片曾於今年5月及去年11月進行超音波檢測，皆未發現損壞。不過，NTSB表示，過去1年內機組人員曾4度通報同一具引擎疑似遭鳥擊，其中2次發現鳥類殘骸。

曾任NTSB及美國聯邦航空總署（FAA）調查員的古茲提（Jeff Guzzetti）審閱初步報告後告訴美聯社，從目前資料看來，規定的維修作業似乎都有依照時程完成，但調查人員可能進一步檢視相關檢查的執行情況，以及此前疑似鳥擊是否造成既有損傷。

實際上，FAA去年曾發布3項指令，要求航空公司強化波音737客機引擎外罩的部分零件。先前曾發生2起風扇葉片斷裂事故，導致引擎外罩零件飛脫。

其中1起事故發生於2018年，當時1名西南航空（Southwest Airlines）乘客因飛散碎片撞擊機身並擊破窗戶，導致客艙快速失壓而死亡。

上述指令於2025年4月生效，FAA要求航空公司進行改裝，以在風扇葉片脫落時，避免引擎外罩零件脫離並撞擊機身，其中包括更換固定引擎進氣口外罩的部分連接零件及墊片，並調整維修與檢查程序。

當時FAA要求航空公司在2028年7月前完成主要改裝。根據NTSB的報告，意外發生時，瑞恩航空這架客機尚未完成改裝。

古茲提表示，這起最新事故可能促使FAA及NTSB重新檢視是否應提前期限。