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台灣與南韓被白宮列第一類「存在非法轉運中國商品風險」國家或地區
據韓聯社報導，美國白宮貿易與製造業政策辦公室13日（當地時間）發佈一份報告，將南韓等列為「存在中國商品非法轉運風險的國家」。該辦公室將「存在非法轉運中國商品風險」的國家和地區分為三類，而台灣與南韓一樣都被列為第一類。
報導稱，報告主張，原本被徵收高額關稅的中國商品，經第三國進行簡單組裝、包裝或更換標籤等方式改變原產地後出口美國的事例正在增加。報告根據經濟規模、與中國供應鏈的整合程度等標準，將所謂「存在非法轉運中國商品風險」的國家和地區分為三類。
其中，南韓與加拿大、歐盟、印度、以色列、日本、墨西哥和台灣一道被列為「第一類」（Tier 1），即與中國相關的貨物數量龐大、產業基礎多元化、對美出口平臺發達，在正常貿易流動中存在非法轉運風險的國家和地區。
報告指出，若中國商品經由歐盟、日本、越南和南韓等渠道，可能被徵收相當高的關稅，但其稅率遠低於美國對中國輸美商品直接適用的關稅稅率。
報導說，值得關注的是，報告指出，南韓京畿道半導體產業帶可能扮演其他積體電路的流通渠道角色，從而給美國菲尼克斯、奧斯汀、波特蘭和聖何塞地區的半導體生產帶來壓力。
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