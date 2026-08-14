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記憶體沒有冬天！SanDisk喊展望一路旺到2030 毛利率維持80% 股價又噴

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
記憶晶片大廠晟碟（SanDisk）公布一路展望至2030年度的營收成長預測， 且預期未來數年仍將維持極高的獲利能力。美聯社
記憶晶片大廠晟碟（SanDisk）公布一路展望至2030年度的營收成長預測， 且預期未來數年仍將維持極高的獲利能力。美聯社

NAND Flash快閃記憶體大廠晟碟（SanDisk）公布一路展望至2030年度的營收成長預測， 且預期未來數年仍將維持極高的獲利能力，化解市場對記憶體市場可能放緩的疑慮，消息激勵該公司股價周四（13日）收盤大漲逾13%。

SanDisk在2026年投資者日表示，預期2028至2030會計年度的營收每年將以中至高雙位數百分比（mid- to high-teens，編按：大約是14% to 19%）的速度成長，而且經調整後毛利率將持穩在約80%，凸顯維持極高的獲利能力，而調整後自由現金流率約為50%。

SanDisk上季調整後毛利率達84.6%，遠高於一年前的僅26.4%。

此外，公司也預期位元數（bits）將持續增加，也就是生產及出貨的記憶體容量持續提升。

SanDisk財務長維索索（Luis Visoso）表示，在完成對公司的必要投資後，計劃將所有多餘現金返還給股東。

消息激勵SanDisk股價周四飆漲13.67%至每股1,528.11美元，過去12個月累計漲幅如今已超過3,000%，主要受記憶體缺貨漲價題材帶動。

華爾街很少有分析師會做出精確到四年後的預測，因此SanDisk這份展望的重點，與其說是要超越市場預期，不如說是為了回應市場長期存在的疑慮。

由於記憶體產業具有高度景氣周期，部分投資人擔心，供應恢復的速度可能比預期更快，進而導致記憶體價格與利潤率重新大幅回落。然而，SanDisk認為這種情況不會在本十年剩餘期間發生。

SanDisk正愈來愈依賴多年期合約，以提前鎖定未來數年的營收與獲利。這類合約目前約占公司2027會計年度記憶體產能的一半；2027會計年度已於今年7月開始，而到了2028會計年度，多年期合約占產能的比重將提高至約三分之二。

維索索在聲明中表示：「我們對這項商業模式可持續性的信心，來自多年期NBM（新商業模式合約），這些協議建立在與客戶密切的關係之上，並以創新與合作為基礎。」

截至目前，SanDisk已與八家客戶簽訂NBM新商業模式合約，其中有兩家客戶在最新一季擴大合作協議。這些協議平均期限約四年。目前這種合約已涵蓋SanDisk 2027會計年度約50%的位元數，以及2028會計年度約三分之二的位元數。

維索索向媒體表示，SanDisk希望讓NBM成為公司的主流合作模式，因為這類協議不僅獲利能力較高，波動性也低於過去的交易與合約模式。

SanDisk 毛利率 記憶體

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