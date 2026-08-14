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OpenAI年化營收翻倍有望突破400億美元 一年內二度宣布換營收長

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
根據知情人士說法，OpenAI的年化營收有望超過400億美元。路透
根據知情人士說法，OpenAI的年化營收有望超過400億美元。路透

根據知情人士說法，依照目前表現來看，OpenAI的年化營收有望超過400億美元，比2025年底年化營收水準大增約一倍。另一方面，OpenAI最新宣布營收長換人，是不到一年內第二度營收長人事異動，此時正值OpenAI準備推動預料是「轟動級」的首次公開發行股票（IPO）計畫。

彭博資訊引述知情人士說法報導，這家ChatGPT開發商近幾個月營收加速成長，其中部分動能來自AI程式設計軟體業務快速成長。營收成長也反映出訂閱服務銷售持續增加，以及初步發展中的廣告業務帶來動能。OpenAI的核心消費者業務也持續成長。

OpenAI不願置評。

目前，OpenAI正與長期競爭同業Anthropic展開激烈競爭，爭取更多企業客戶。兩家公司都已祕密提交上市相關文件，而Anthropic預期最快在今秋IPO，時間點可能比OpenAI早。

Anthropic過去曾被視為落後者，但如今憑藉能夠簡化複雜工作的AI工具逐漸取得市場優勢，其中包括程式設計工具。Anthropic在5月表示，其年化營收已突破470億美元，不過兩家公司對這項指標的計算方式可能並不完全相同。

所謂「年化營收」是指根據較短期間的營收表現，推估公司一整年的營收規模。

另一方面，OpenAI在13日宣布更換營收長，這次延攬資安產業高階主管、Alphabet旗下網路安全公司Wiz的總裁兼營運長拉吉克（Dali Rajic）擔任新的營收長，接替去年12月才加入OpenAI擔任營收長的德雷塞爾（Denise Dresser）。

OpenAI在一份聲明中表示，德雷塞爾將「尋求其他發展機會」。她的離職，是OpenAI短短幾天內第二起高階主管離職事件。OpenAI資深主管、前營運長萊特凱普（Brad Lightcap）周二宣布將離職，投入新計畫。

在宣布這項人事任命的內部公告中，OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）表示，公司7月的年化營收較6月增加超過20%。

OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）先前曾表示，公司去年年底的年化營收已超過200億美元。

近幾周，OpenAI對AI代理的需求大增，其中包括用於程式設計的Codex，以及能處理更廣泛工作任務的ChatGPT Work。另外，OpenAI也降低部分AI模型的價格，以更有效地爭取對成本較為敏感的客戶。

彭博 營收 OpenAI

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