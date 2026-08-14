聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR小幅上漲 台指期夜盤上漲364點
台股ADR周四（13日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.31%，報每股430.49美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,768.87元，較台北交易股票溢價率為13.71%。
台指期夜盤13日收盤上漲364點，漲幅0.79%，報46,389點。
道瓊工業指數13日收盤上漲69.72點，漲幅0.13%，收53,839.99點；標普500指數上漲50.49點，漲幅0.65%，收7,798.99點，創收盤新高；那斯達克指數上漲214.54點，漲幅0.81%，收26,803.03點。
費城半導體指數上漲56.62%，漲幅0.46%，報12,456.00點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 637.40 +0.92 626.00 1.82
中華電 CHT 135.94 -0.14 136.00 -0.02
台積電 TSM 2,768.87 +0.31 2,435.00 13.71
聯電 UMC 124.65 +0.36 124.50 0.15
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。