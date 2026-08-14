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台積電ADR小幅上漲 台指期夜盤上漲364點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（13日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.31%，報每股430.49美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,768.87元，較台北交易股票溢價率為13.71%。

台指期夜盤13日收盤上漲364點，漲幅0.79%，報46,389點。

道瓊工業指數13日收盤上漲69.72點，漲幅0.13%，收53,839.99點；標普500指數上漲50.49點，漲幅0.65%，收7,798.99點，創收盤新高；那斯達克指數上漲214.54點，漲幅0.81%，收26,803.03點。

費城半導體指數上漲56.62%，漲幅0.46%，報12,456.00點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 637.40 +0.92 626.00 1.82

中華電 CHT 135.94 -0.14 136.00 -0.02

台積電 TSM 2,768.87 +0.31 2,435.00 13.71

聯電 UMC 124.65 +0.36 124.50 0.15

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 台指期

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