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美債警報響起？30年期公債殖利率衝5.22％ 發債成本25年來最高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部周四標售250億美元30年期公債，得標殖利率升至5.22%，創2001年8月以來最高，凸顯債務增加與通膨壓力推高政府借貸成本。路透
美國財政部周四標售250億美元30年期公債，得標殖利率升至5.22%，創2001年8月以來最高，凸顯債務增加與通膨壓力推高政府借貸成本。路透

美國財政部周四標售250億美元30年期公債，得標殖利率達5.22%，創2001年8月以來最高，反映投資人擔心川普政府任內債務持續增加，且通膨居高不下。前次7月標售的殖利率為5.06%，川普2025年1月展開第二任期前則為4.91%。

美國政府債務總額已逼近40兆美元，債務占國內生產毛額（GDP）比率接近歷史高點。與伊朗的戰事推升能源和消費價格，加上關稅及AI基礎設施支出帶來通膨壓力，投資人要求更高報酬才願意持有長期公債。

周三拍賣的420億美元10年期公債，得標殖利率也創2007年以來最高。

TD Securities美國利率策略主管Gennadiy Goldberg說：「這對財政部來說是個問題。他們必須用更高成本為政府籌資。」

美國國債及借貸成本過去10年約增加一倍。目前政府償債支出已經超過國防預算。川普雖承諾控制財政，但推動大規模減稅的《大而美法案》後，名目債務增速成為新冠疫情期間以外最快。

中間派監督團體美國聯邦預算問責委員會（CRFB）分析政府數據指出，2026年第1季公眾持有的政府債務已超過GDP。國會預算辦公室預估，美國國債占GDP比率將在2030年底前超過第二次世界大戰後106%的高點，並於2036年升至120%。

財政壓力之外，市場擔憂聯準會難以控制通膨。5月年通膨率因燃料價格大漲升達4.2%，創三年新高，7月雖降至3.4%，仍遠高於聯準會目標。

儘管需求穩健，周四30年期公債拍賣時的投標倍數為2.39，高於前六次拍賣的平均值，但分析師指出這是「有價格條件的需求」。

財政部已表示未來幾季不會增加長期證券發行規模，預期融資需求將轉向短期國庫券，這也使整體債務更易受利率波動影響。

美債 公債 殖利率

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