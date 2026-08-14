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美股收盤／標普500創新高 Sandisk狂飆13%領漲科技股

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股四大指數周四（13日）上漲，標普500指數創下歷史新高，受Sandisk及其他科技權重股上漲推動，此外，美國公債殖利率下滑，因為有更多證據顯示通膨放緩，強化了投資者有關聯準會下個月不會升息的預期。

道瓊工業指數13日收盤上漲69.72點，漲幅0.13%，收53,839.99點；標普500指數上漲50.49點，漲幅0.65%，收7,798.99點，超過上周五創下的歷史收盤高點；那斯達克指數上漲214.54點，漲幅0.81%，收26,803.03點。

費城半導體指數上漲56.62%，漲幅0.46%，報12,456.00點。

標普500指數的11個類股指數中有7個上漲，其中通訊服務類股領漲，上漲1.56%；房地產類股緊隨其後，上漲1.34%。

儲存晶片製造商Sandisk和美光股價分別大漲13.7%和4.2%，而微軟上漲近1%，Meta上漲2.8%。

AI雲端運算公司CoreWeave股價下跌1.3%。此前一天，該公司上調年度資本支出預期後，股價曾飆升19%。

包括微軟和亞馬遜在內的多家公司近幾周發布的強勁財測，緩解投資人對AI資料中心巨額支出的擔憂。

Infrastructure Capital Advisors執行長Jay Hatfield表示，「由AI獲利驅動的科技熱潮仍在持續。這是一場獲利熱潮，而非泡沫。」

2026年至今，標普500指數累計上漲約14%，那斯達克指數則上漲約15%。

網絡設備製造商思科股價下跌8.4%，因其樂觀的營收預測未能滿足投資者的高預期。

超微（AMD）透過該公司歷來規模最大的美元債券發行籌集了47.5億美元，為AI熱潮相關的發債浪潮再添一筆。

據一位伊朗高級消息人士說法，伊朗與美國在就永久結束伊朗戰爭達成協議方面仍存在分歧，而至關重要的荷莫茲海峽的航運量仍受到嚴重限制。

最新數據顯示，7月美國生產者價格指數持平，原因是商品價格下跌而服務成本小幅上升；此外，上周美國申請失業救濟人數溫和增加，顯示就業市場保持穩定。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員目前預期聯準會在下月會議上維持利率不變的機率為63%。

布蘭特原油期貨收盤下跌約2%，報每桶87.07美元。

影音串流巨擘Netflix股價上漲5.4%，此前億萬富翁避險基金經理艾克曼揭露已建倉這家流媒體公司。這是其旗下避險基金潘興廣場（Pershing Square）近年來規模最大的一次投資組合調整的一部分。

Coach母公司Tapestry的股價暴跌逾16%，此前該公司預測全年營收增長將較為溫和。

在中國聯想集團公布的財報優於預期後，戴爾科技股價上漲2.1%，惠普股價上漲6.9%。

SanDisk 美股 標普

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