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AI熱潮帶動籌資 超微擬透過發債募集40億至50億美元

中央社／ 加州聖克拉拉13日綜合外電報導

在科技業掀起一波由人工智慧（AI）投資帶起的籌資熱潮之際，根據消息人士及路透社取得的交易條款，晶片大廠超微AMD）今天啟動分為4部分的債券發行，預計可籌得40億至50億美元。

超微這次發行2029年、2031年、2033年及2036年到期的優先無擔保債券。

初步定價討論顯示，3年期債券利率高於美國公債殖利率約70個基點，5年期債券高出90個基點，7年期債券高出100個基點，10年期債券則高出115個基點。

超微表示，發債所得將用於一般企業用途，其中可能包括償還債務。公司發言人表示：「超微致力於維持強健的財務狀況，我們擁有優良投資級信用評等，計劃將這次發行所得淨額用於一般企業用途。」

這次發債凸顯半導體業正轉向資本市場籌措資金，以加速投入AI相關投資、資料中心擴建及製造計畫。

本週稍早，英特爾（Intel）透過擴大股票發行募集到200億美元，以推動其晶圓代工業務布局。

AMD今天稍早也向美國證券管理委員會（SEC）提交這次發債相關的文件，但文件未披露具體金額。

AMD正持續擴大AI及資料中心業務，並在這些領域與輝達（Nvidia）競爭，同時也在多個處理器市場挑戰英特爾。

根據交易條款，美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan）、巴克萊集團（Barclays）及富國銀行（Wells Fargo）將主導債券發行。這批債券預計8月17日完成交割。

AMD本月稍早預測第3季營收將優於華爾街預期，並表示資料中心銷售到2027年將成長逾倍，凸顯市場對其AI晶片的強勁需求。

超微 債券 AMD

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