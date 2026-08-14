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升息疑慮降助美股收漲 標普500再創歷史新高

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
標普500指數再創新高。 路透
標普500指數再創新高。 路透

美國7月生產者物價指數（PPI）顯示通膨降溫，強化市場對於聯準會9月不會升息的預期，美股主要指數今天均收漲，標普500在晟碟（Sandisk）等大型科技股漲勢帶動下創新高。

道瓊工業指數上漲69.72點或0.13%，收報53839.99點。

標普500指數上揚50.49點或0.65%，收在7798.99點。

那斯達克指數揚升214.54點或0.81%，收26803.03點。

費城半導體指數上漲56.62點或0.46%，收12456.00點。

升息 美股 標普

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