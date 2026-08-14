升息疑慮降助美股收漲 標普500再創歷史新高

美國與伊朗的戰爭帥老兵疲，而外匯市場美日大舉干預推升日圓，這兩個一虛一實的戰場卻出現難得的相同特性：戰鬥一直在持續進行，但缺乏明確的戰略。武器庫存大量消耗和高油價引發高通膨，迫使美國總統川普一再釋出伊朗和談的訊息；美國財長貝森特疾言厲色批評日圓被嚴重低估、過度便宜，但又不敢用真金白銀的美元去支撐日圓。

2026-08-14 06:00