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需求展望疲弱、美原油庫存大增 國際油價重挫
國際油價經歷持續約一週的漲勢後，今天收盤下跌逾2%，主因投資人聚焦全球需求轉弱跡象，以及美國原油庫存大幅增加。
路透社報導，布倫特原油期貨收盤下跌1.91美元或2.15%，每桶報87.07美元。
美國西德州中級原油收跌2.02美元或2.4%，報每桶81.25美元。
布倫特和美國原油期貨盤中一度下跌超過3.5%，但在傳出葉門叛軍「青年運動」（Houthi）以無人機攻擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）一座煉油廠，再度引發市場對全球供應中斷的憂慮後，油價跌幅收斂。
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