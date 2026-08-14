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因應那斯達克23小時不打烊 日本將開放白天交易美股

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本五大網路證券公司為了因應美國那斯達克即將啟動的23小時交易制，預計最快於12月開放投資人在日本白天時段交易美股。路透
日本五大網路證券公司為了因應美國那斯達克即將啟動的23小時交易制，預計最快於12月開放投資人在日本白天時段交易美股。路透

日本五大網路證券公司為了因應美國那斯達克即將啟動的23小時交易制，預計最快於12月開放投資人在日本白天時段交易美股，屆時投資人將更容易投資全球科技巨頭等企業。

日媒報導，開放的交易對象包含在紐約證券交易所與那斯達克交易所上市的股票。目前原則上僅能在日本時間的夜間至早晨進行交易，未來在東京證券交易所的營業時間內也能即時買賣美股。這意味著以往按時段區隔的各大主要交易所之間的壁壘將逐漸瓦解。

而針對12月啟動的那斯達克23小時交易制是否會在白天開放交易，一項對日本國內20家主要券商進行的調查顯示，在回覆的19家券商中，有九家表示「將配合實施」或「正在朝配合的方向研議」。

SBI證券、樂天證券、摩乃科斯證券以及松井證券將自12月6日交易時間延長的首日起開放交易。三菱UFJ eSmart證券則表示，考慮在確認交易需求後，採取分階段的方式因應。

樂天證券將擴大目前總計16小時的交易時間（含盤前盤後交易），實現美股即時買賣。松井證券也將把目前下午6時至次日凌晨6時的交易時間延長11個小時。

各家券商目前正在加速計算交易金額與修訂客戶損益等核心系統。

此外，PayPay證券自服務推出以來原則上即支援美股24小時交易，本次將透過修改現有系統，自首日起全面因應。

相較之下，提供實體面談或電話下單的傳統實體券商態度則更為謹慎。實體券商中僅有岡三證券、東海東京證券與水戶證券等三家券商表示「正在朝配合的方向研議」。

日本 美股 日媒

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